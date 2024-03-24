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    161.RU: «Цапки» Буба и Бык получили помилование за участие в СВО

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    Бывшие участники банды «Цапковские» Вячеслав Рябцев (Буба) и Андрей Быков (Бык) получили помилование за участие в военной операции. Об этом 23 марта сообщает 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

    Первым на СВО, по данным издания, ушел Рябцев. Он уже на свободе, женился, живет в одном из городов Краснодарского края. Попасть в окоп ему «помогли» – препятствием было то, что Буба в свое время он пошел на сделку со следствием. В «Вагнер» брать его не хотели. Сейчас он «ведет себя нормально» и избегает злачных мест.

    Быков же получил тяжелое ранение и проходит лечение на территории Донбасса, восстанавливаться придется около четырех месяцев. О его дальнейших планах пока неизвестно, однако «помилование у него на руках».

    Третьего участника банды — Владимира Алексеева — отказались брать в ЧВК «Вагнер», пишет 161.RU.

    В ночь на 5 ноября 2010 года в кубанской станице Кущёвской произошло массовое убийство. В результате расправы погибли семьи местного фермера Сервера Аметова, директора крупной ростовской фирмы «Астон» Владимира Мироненко и соседка Аметовых Наталья Касьян с сыном — всего 12 человек. Младшей из погибших — внучке Аметова Амире — было всего девять месяцев. Виновными в убийстве признали бандитов ОПГ «Цапковская». Рябцева и Быкова приговорили к 20 годам колонии, а Владимира Алексеева, известного как Вова-Беспредел, — к пожизненному.

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