161.RU: «Цапки» Буба и Бык получили помилование за участие в СВО

Бывшие участники банды «Цапковские» Вячеслав Рябцев (Буба) и Андрей Быков (Бык) получили помилование за участие в военной операции. Об этом 23 марта сообщает 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.



Первым на СВО, по данным издания, ушел Рябцев. Он уже на свободе, женился, живет в одном из городов Краснодарского края. Попасть в окоп ему «помогли» – препятствием было то, что Буба в свое время он пошел на сделку со следствием. В «Вагнер» брать его не хотели. Сейчас он «ведет себя нормально» и избегает злачных мест.



Быков же получил тяжелое ранение и проходит лечение на территории Донбасса, восстанавливаться придется около четырех месяцев. О его дальнейших планах пока неизвестно, однако «помилование у него на руках».

