Петергоф перенес торжественный пуск фонтанов на неделю позже. Но в этом есть плюс

В ГМЗ «Петергоф» 22 марта сообщили о переносе торжественного пуска фонтанов и начала летнего сезона. Ранее планировалось, что датой открытия сезона будет 20 апреля, теперь же выбрана новая дата — 27 апреля.



Причины — климатические.



«Ввиду холодной зимы 2023–2024 года водоемы, питающие фонтанную систему, покрылись толстым слоем льда, — пояснили в пресс-службе. — Несмотря на теплую весну, стаивание льда происходит недостаточно быстро для пуска всех фонтанов с 20 апреля в полной мере. После того как лед сойдет с водоемов, начнется процесс «прогона» воды после зимнего застоя — это необходимый процесс очистки воды. Далее стартуют технические пуски, которые в этом году так же начнутся позже обычного».

