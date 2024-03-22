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    Петергоф перенес торжественный пуск фонтанов на неделю позже. Но в этом есть плюс

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    В ГМЗ «Петергоф» 22 марта сообщили о переносе торжественного пуска фонтанов и начала летнего сезона. Ранее планировалось, что датой открытия сезона будет 20 апреля, теперь же выбрана новая дата — 27 апреля.

    Причины — климатические.

    «Ввиду холодной зимы 2023–2024 года водоемы, питающие фонтанную систему, покрылись толстым слоем льда, — пояснили в пресс-службе. — Несмотря на теплую весну, стаивание льда происходит недостаточно быстро для пуска всех фонтанов с 20 апреля в полной мере. После того как лед сойдет с водоемов, начнется процесс «прогона» воды после зимнего застоя — это необходимый процесс очистки воды. Далее стартуют технические пуски, которые в этом году так же начнутся позже обычного».

    Фото: предоставлено ГМЗ «Петергоф»
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    Тем не менее 20 апреля фонтаны Нижнего парка все-таки запустят — но они будут радовать глаз посетителей с перерывами на технические работы, а в целом — с 10:00 до 18:00. При этом летний сезон официально еще не будет открыт, и потому парк будет работать бесплатно.

    А 27 апреля уже откроются музеи, стоявшие закрытыми на зиму, и вход в парки станет платным.

    Также объявлена дата Весеннего праздника фонтанов. В 2024 году он состоится 18 мая.

    Фото: предоставлено ГМЗ «Петергоф»

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