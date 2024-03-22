Песков назвал идею Еврокомиссии ограничить импорт зерна из РФ недобросовестной конкуренцией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 марта прокомментировал предложение Еврокомиссии ограничить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз. Он назвал это недобросовестной конкуренцией и заявил, что у РФ много альтернатив.

По словам Пескова, по сути это предложение является запретительными мерами. «Еще один ярко выраженный пример недобросовестной конкуренции», — отметил он (цитата по «Вы слушали Маяк»). Он заявил, что от такого решения «однозначно пострадают» потребители в Европе, а у России есть «много альтернативных направлений для поставок».

«Здесь специалисты должны считать как будут количественные перетоки, насколько они позволят компенсировать эти де-факто запретительные меры», — сказал Песков. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе заявила, что ЕК подготовила предложение по увеличению тарифов на импорт зерна, семян подсолнечника и кормовых культур из России и Белоруссии, пишет ТАСС. По ее словам, это должно предотвратить дестабилизацию европейского рынка российским зерном и не дать РФ использовать прибыль от экспорта в ЕС.

По словам замглавы ЕК Валдиса Домбровскиса, предложенные тарифы настолько высокие, что сделают их ввоз в Евросоюз экономически невыгодным, пишет «КоммерсантЪ». Как сообщается на сайте Еврокомиссии, они будут распространяться на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. В зависимости от продукта пошлина может составлять до 95 евро за тонну или 50% от его стоимости. Вдобавок РФ и РБ больше не будут иметь доступа ни к одной из квот ЕС на зерно, предусмотренных ВТО.