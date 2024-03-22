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    Песков назвал идею Еврокомиссии ограничить импорт зерна из РФ недобросовестной конкуренцией

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    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 марта прокомментировал предложение Еврокомиссии ограничить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз. Он назвал это недобросовестной конкуренцией и заявил, что у РФ много альтернатив.

    По словам Пескова, по сути это предложение является запретительными мерами. «Еще один ярко выраженный пример недобросовестной конкуренции», — отметил он (цитата по «Вы слушали Маяк»). Он заявил, что от такого решения «однозначно пострадают» потребители в Европе, а у России есть «много альтернативных направлений для поставок».

    «Здесь специалисты должны считать как будут количественные перетоки, насколько они позволят компенсировать эти де-факто запретительные меры», — сказал Песков.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе заявила, что ЕК подготовила предложение по увеличению тарифов на импорт зерна, семян подсолнечника и кормовых культур из России и Белоруссии, пишет ТАСС. По ее словам, это должно предотвратить дестабилизацию европейского рынка российским зерном и не дать РФ использовать прибыль от экспорта в ЕС.

    По словам замглавы ЕК Валдиса Домбровскиса, предложенные тарифы настолько высокие, что сделают их ввоз в Евросоюз экономически невыгодным, пишет «КоммерсантЪ». Как сообщается на сайте Еврокомиссии, они будут распространяться на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. В зависимости от продукта пошлина может составлять до 95 евро за тонну или 50% от его стоимости. Вдобавок РФ и РБ больше не будут иметь доступа ни к одной из квот ЕС на зерно, предусмотренных ВТО.

    В ЕК рассчитывают, что новые тарифы сократят импорт зерна из РФ и РБ почти на 5 миллионов тонн в год. Предполагается, что частично этот дефицит восполнят за счет внутреннего производства ЕС, что принесет пользу европейским фермерам, а частично — за счет импорта из третьих стран, в том числе Украины. При этом в ЕК утверждают, что «запретительные» тарифы не коснутся транзита российского и белорусского зерна в третьи страны.

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    Дмитрий ПесковЕврокомиссияИмпортЭкспорт зернаПошлины
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