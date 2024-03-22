    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, ю-з

    756мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.95eur100.37

    Задержан пермский «кассир», торгующий билетами на вымышленные концерты. Жертвы — держатели «Пушкинских карт»

    1390
    2 комментария

    Сотрудники полиции пресекли схему мошенничества, связанную с выводом денег с «Пушкинских карт». Подозреваемого в преступлении нашли в Пермском крае.

    МВД России

    Как рассказала в пятницу, 22 марта, официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленник получил доступ к одному из онлайн-сервисов по продаже билетов и с помощью специального приложения размещал информацию о проведении вымышленных мероприятий. Держатели «Пушкинских карт» покупали билеты, после чего средства перечислялись на счета, подконтрольные злоумышленнику.

    Задержанным оказался 29-летний мужчина, его заключили под стражу. По предварительным данным, подобную схему он организовал во взаимодействии с неустановленными лицами в 2023 году. Уголовное дело возбудили по факту мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Мошенничество
    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close