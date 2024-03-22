Задержан пермский «кассир», торгующий билетами на вымышленные концерты. Жертвы — держатели «Пушкинских карт»

Сотрудники полиции пресекли схему мошенничества, связанную с выводом денег с «Пушкинских карт». Подозреваемого в преступлении нашли в Пермском крае.
МВД России
Как рассказала в пятницу, 22 марта, официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленник получил доступ к одному из онлайн-сервисов по продаже билетов и с помощью специального приложения размещал информацию о проведении вымышленных мероприятий. Держатели «Пушкинских карт» покупали билеты, после чего средства перечислялись на счета, подконтрольные злоумышленнику.
Задержанным оказался 29-летний мужчина, его заключили под стражу. По предварительным данным, подобную схему он организовал во взаимодействии с неустановленными лицами в 2023 году. Уголовное дело возбудили по факту мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере.