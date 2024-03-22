Обрушение флигеля на Гороховой стало уголовным делом о халатности

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения жилого дома
Следствие установило, что должностные лица Жилищного агентства Адмиралтейского района, администрации района и Жилищного комитета Смольного не приняли необходимых мер для обеспечения безопасности здания, несмотря на аварийное состояние — на это указывали обследования шести квартир в 2020 и 2023 годах.
По версии следствия, чиновники не сделали достаточно для того, чтобы сохранить дом и своевременно реализовать процедуру признания его аварийным.
В результате обрушения, произошедшего 20 декабря 2023 года, собственникам квартир был нанесен значительный ущерб в размере не менее
В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Ход и результаты расследования поставила на контроль прокуратура Петербурга.
Ранее «Фонтанка» писала, что жителям рухнувшего флигеля на Гороховой улице отказались выдавать справки, что их квартир больше нет. Обрушение произошло в ночь на