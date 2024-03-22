    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, ю-з

    756мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.95eur100.37

    Обрушение флигеля на Гороховой стало уголовным делом о халатности

    3633
    13 комментариев

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения жилого дома № 73 на Гороховой улице. Расследование ведется по статье о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, сообщает 22 марта пресс-служба ведомства.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Следствие установило, что должностные лица Жилищного агентства Адмиралтейского района, администрации района и Жилищного комитета Смольного не приняли необходимых мер для обеспечения безопасности здания, несмотря на аварийное состояние — на это указывали обследования шести квартир в 2020 и 2023 годах.

    По версии следствия, чиновники не сделали достаточно для того, чтобы сохранить дом и своевременно реализовать процедуру признания его аварийным.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В результате обрушения, произошедшего 20 декабря 2023 года, собственникам квартир был нанесен значительный ущерб в размере не менее 31 млн рублей. Следствие квалифицировало действия должностных лиц как халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба.

    В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Ход и результаты расследования поставила на контроль прокуратура Петербурга.

    Ранее «Фонтанка» писала, что жителям рухнувшего флигеля на Гороховой улице отказались выдавать справки, что их квартир больше нет. Обрушение произошло в ночь на 20 декабря, внутри здания никого не было, так что погибших и пострадавших не оказалось. По заявлению губернатора, последнего жителя выселили лишь за день до произошедшего.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Обрушение домаУголовное дело
    ЛАЙК6
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close