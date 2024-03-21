Петербургский бизнесмен Лейтис стал владельцем российских заводов мирового производителя стекла AGC

Президент петербургского холдинга «Адамант» Игорь Лейтис официально стал владельцем двух российских заводов ведущего мирового производителя стекла для архитектурно-строительного и автомобильного применения компании AGC. Изменения отразились в ЕГРЮЛ, обратил внимание 21 марта «Деловой Петербург».
Как следует из реестра, с 20 марта Лейтис стал единственным владельцем Борского стекольного завода в Нижнем Новгороде. Юридическое лицо, под которым он работает, сменило название с АО «Эй Джи Си БСЗ» на АО «БСЗ».
27 февраля 2023 года Лейтис также приобрел у компании AGC Glass Europe второй стекольный завод, который находится в Подмосковье. ООО « Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» переименовали в ООО «Клинский стекольный завод». Выручка предприятия в 2022 году составила
О продаже российских активов профильному инвестору европейская «дочка» AGC заявила в феврале 2023 года. Сумма сделки не называлась.
Холдинг «Адамант» — лидер рынка торговой недвижимости в Петербурге. Ему принадлежит 22 торговых комплекса, а общая площадь его объектов коммерческой недвижимости превышает