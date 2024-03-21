Смертельное ДТП под Кингисеппом: «Хёндэ» и ПАЗ с рабочими вылетели в кювет

Легковой автомобиль и автобус ПАЗ с пассажирами вылетели в кювет после ДТП на трассе в Кингисеппском районе Ленобласти. Для одного из водителей столкновение оказалось смертельным.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, авария случилась 21 марта около 7:15 на 255-м километре автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Крополье. 63-летний водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, перевозившим рабочих строительной фирмы.

От полученных травм автомобилист скончался на месте. Один из пассажиров автобуса, 47-летний мужчина, был госпитализирован, еще трое пассажиров (32, 25 и 19 лет) самостоятельно обратились за медицинской помощью в районную больницу. Информация о состоянии 48-летнего водителя ПАЗа не приводится.



Другие подробности ДТП устанавливаются. Полиция начала проверку по факту случившегося.

