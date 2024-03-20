В доме жителя Киргизии нашли 130-метровый тоннель в Узбекистан

Подземный тоннель обнаружили на границе Киргизии и Узбекистана, который использовался для контрабанды. Он находится в доме местного жителя. Об этом в среду, 20 марта, сообщило издание «Спутник Киргизия» со ссылкой на правоохранительные органы.
Автор: ГКНБ КР / YouTube
Вход в тоннель нашли в доме жителя села Бек-Абад Сузакского района Киргизии — в 50 метрах от границы. Его глубина составляет 15 метров, общая протяженность 130 метров, а высота — 1,7 метра.
По подозрению в организации канала контрабанды задержан 38-летний владелец дома.
Как утверждают правоохранительные органы, его использовали для переправки людей и контрабандных товаров.