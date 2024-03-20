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    В доме жителя Киргизии нашли 130-метровый тоннель в Узбекистан

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    13 комментариев

    Подземный тоннель обнаружили на границе Киргизии и Узбекистана, который использовался для контрабанды. Он находится в доме местного жителя. Об этом в среду, 20 марта, сообщило издание «Спутник Киргизия» со ссылкой на правоохранительные органы.

    Автор: ГКНБ КР / YouTube

    Вход в тоннель нашли в доме жителя села Бек-Абад Сузакского района Киргизии — в 50 метрах от границы. Его глубина составляет 15 метров, общая протяженность 130 метров, а высота — 1,7 метра.

    По подозрению в организации канала контрабанды задержан 38-летний владелец дома.

    Как утверждают правоохранительные органы, его использовали для переправки людей и контрабандных товаров.

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    Киргизия
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    Комментарии 13

    Гость20 Мар 2024 в 17:09
    Я из Петербурга, сие надо взять на заметку! правда копать долго)))
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 17:09
    беглов, учись как нужно строить метро!
    +0−0
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