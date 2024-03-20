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    Полиция пришла с обысками в «Ленавтодор» по следам смертельного ДТП

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    13 комментариев

    Полиция Петербурга и Ленобласти, расследуя уголовное дело о гибели ребенка под колесами автомобиля, добралась до областных дорожников. Им вменяют отсутствие светофора в месте, где произошло ДТП.

    В среду, 20 марта, сотрудники полиции пришли с обысками в казенное учреждение «Ленавтодор», сообщает 47News. Следственные действия ведутся в рамках уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Причиной интереса полиции к дорожникам стало отсутствие светофора на 17-м километре трассы «Зеленогорск — Приморск — Выборг».

    На этом участке расположен нерегулируемый пешеходный переход. В конце февраля там насмерть сбили 11-летнюю девочку. А летом 2022 года на этом же километре под колесами автомобиля погиб мужчина. По данным 47News, после первого ДТП ГИБДД предписала поставить там светофор. В «Ленавтодоре» ответили, что работают в рамках выделенного правительством Ленобласти бюджета, и если средства будут, то в 2024 году светофор установят.

    По информации издания, дело попало в вектор главка наказывать дорожные службы за недочеты при обустройстве автодорог. Он затрагивает правительства Петербурга и Ленобласти, так как дорожные комитеты работают, исходя из выделенных бюджетов.

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    Ленинградская областьОбыскиДТПДТП с пешеходом
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    Комментарии 13

    Гость20 Мар 2024 в 14:39
    Ещё их нужно наказать за недостаточную иллюминацию при обслуживании дороги, очень много людей из-за них погибло!
    А при разборе на труп списывают что выбрал неправильную скорость!🤣🤣🤣
    Пусть перенимают опыт развитых стран!
    +0−1
    Гость20 Мар 2024 в 14:38
    а почему они называют себя Лен-автодор? Кто это такое "Лен"? Ленин? Вот им и прилетело от Ленина - из прошлого. Называться именем упыря и вурдалака - это даже хуже, чем. Вот и получили. И будут получать дальше.
    +0−1
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