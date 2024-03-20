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    Задержанный за убийство в ресторане «Чабрец» доставлен в суд

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    2 комментария

    Алексей Исаков, задержанный за убийство в ресторане «Чабрец» в Московском районе Петербурга, утром 20 марта доставлен в здание суда. Сегодня ему планируется избрать меру пресечения. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе судов города.

    Убийство в ресторане «Чабрец» на Московском проспекте было совершено вечером 18 марта. По данным «Фонтанки», двое мужчин сначала мирно сидели за столиком, потом повздорили, и один выстрелил в другого из пистолета ТТ. Момент попал на видео. СК возбудил дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

    Новость дополняется.

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    Комментарии 2

    Гость20 Мар 2024 в 10:07
    Достаточно скрепно?
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 10:02
    Фонтанка, недоработка в редакции. Где упоминания про то что он в СВО был.
    +2−0
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