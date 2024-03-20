Задержанный за убийство в ресторане «Чабрец» доставлен в суд

Алексей Исаков, задержанный за убийство в ресторане «Чабрец» в Московском районе Петербурга, утром 20 марта доставлен в здание суда. Сегодня ему планируется избрать меру пресечения. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе судов города.

Убийство в ресторане «Чабрец» на Московском проспекте было совершено вечером 18 марта. По данным «Фонтанки», двое мужчин сначала мирно сидели за столиком, потом повздорили, и один выстрелил в другого из пистолета ТТ. Момент попал на видео. СК возбудил дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

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