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    Четыре выстрела и закуска. Убийство в ресторане на Московском попало на видео

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    47 комментариев

    Стрелявший в партнера Алексей Исаков вел себя практически невозмутимо и даже не попытался сбежать из кафе после убийства. Он даже вернулся к тарелкам.

    «Фонтанка.ру»

    Судя по записи с камер ресторана «Чабрец» на Московском проспекте, партнеры спокойно беседовали в тот момент, когда Исаков поднял из-под стола руку с пистолетом. Он выстрелил первый раз, жертва смогла встать и сделать шаг в сторону, затем видно еще минимум три вспышки.

    Затем Исаков сделал несколько шагов на небольшом участке возле входа в кафе и вернулся к столику, за которым сидел секунды назад. Что-то взял с тарелки и положил в рот.

    «Фонтанка» писала, что 40-летний уроженец Ленинграда Исаков в недавнем прошлом вернулся из зоны боевых действий, а его поведение после стрельбы может свидетельствовать о том, что действовал Исаков не спонтанно, а согласно продуманному плану.

    К убитому у подозреваемого были претензии на 7 миллионов рублей, с которыми жертва в таком объеме согласна не была.

    До получения опыта в зоне СВО Исаков не был замечен в тяжких преступлениях. Он сел на 3,5 года по совокупности, украв сейф с четвертью миллиона и приглянувшийся ему снегоболотоход.

    Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает СК региона.

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    Комментарии 47

    Алексейййй19 Мар 2024 в 00:01
    "Жертва к такому исходу согласна не была" Зощенко нервно курит в сторонке))
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 00:00
    Да ничего такого необычного, рутина. Оправдают и пойдёт давать уроки патриотизма младшим классам.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 23:59
    а тем временем "наши мальчики" грабят захваченную Авдеевку....
    +0−0
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