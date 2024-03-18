Четыре выстрела и закуска. Убийство в ресторане на Московском попало на видео

Стрелявший в партнера Алексей Исаков вел себя практически невозмутимо и даже не попытался сбежать из кафе после убийства. Он даже вернулся к тарелкам.

Судя по записи с камер ресторана «Чабрец» на Московском проспекте, партнеры спокойно беседовали в тот момент, когда Исаков поднял из-под стола руку с пистолетом. Он выстрелил первый раз, жертва смогла встать и сделать шаг в сторону, затем видно еще минимум три вспышки.

Затем Исаков сделал несколько шагов на небольшом участке возле входа в кафе и вернулся к столику, за которым сидел секунды назад. Что-то взял с тарелки и положил в рот.

«Фонтанка» писала, что 40-летний уроженец Ленинграда Исаков в недавнем прошлом вернулся из зоны боевых действий, а его поведение после стрельбы может свидетельствовать о том, что действовал Исаков не спонтанно, а согласно продуманному плану.

