Циклонический вихрь идёт на нас с запада

Антициклон сдаёт позиции в Петербурге.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 марта в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южных направлений, слабый. Температура воздуха, ночью гулявшая вокруг нуля, днем вырастет до плюс 5–7 градусов.
Сегодня регион окажется на границе между уходящим на юго-восток антициклоном и приближающимся с запада циклоническим вихрем. В Ленинградской области плюс 3–8 градусов. Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В следующие два дня в Петербурге ожидается плюсовая температура и небольшие дожди.