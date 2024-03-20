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    Циклонический вихрь идёт на нас с запада

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    2 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Антициклон сдаёт позиции в Петербурге.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 марта в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южных направлений, слабый. Температура воздуха, ночью гулявшая вокруг нуля, днем вырастет до плюс 5–7 градусов.

    Сегодня регион окажется на границе между уходящим на юго-восток антициклоном и приближающимся с запада циклоническим вихрем. В Ленинградской области плюс 3–8 градусов. Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В следующие два дня в Петербурге ожидается плюсовая температура и небольшие дожди.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    triton197720 Мар 2024 в 09:37
    У нас (Приморский р-н) на улочке утром некоторое подозрительное безветрие, серый "небесный антураж" намекает на вероятность дождя))
    +0−0
    Заливщик голосовых планок20 Мар 2024 в 08:26
    "идёт на нас с запада" - в коллективного запада?
    +0−1
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