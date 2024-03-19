«Мы не можем изменить своей Родине». Российские боксеры приняли решение о поездке на Олимпиаду

Российские боксеры не будут участвовать в отборе на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. Об этом 19 марта сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса России Татьяну Кириенко.



«Мы не можем изменить своей Родине! Мы никого не осуждаем, но у нас четкая, сформированная позиция. Это мнение всей боксерской семьи», — цитирует агентство слова Кириенко.



Напомним, президент России Владимир Путин ранее поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России разработать предложения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года. Бойкотировать Игры Россия не собирается.