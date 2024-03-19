«Мы не можем изменить своей Родине». Российские боксеры приняли решение о поездке на Олимпиаду

Российские боксеры не будут участвовать в отборе на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. Об этом 19 марта сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса России Татьяну Кириенко.
«Мы не можем изменить своей Родине! Мы никого не осуждаем, но у нас четкая, сформированная позиция. Это мнение всей боксерской семьи», — цитирует агентство слова Кириенко.
Напомним, президент России Владимир Путин ранее поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России разработать предложения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года. Бойкотировать Игры Россия не собирается.
В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх — 2024 под нейтральным флагом. Однако в критериях допуска к летней Олимпиаде отмечается, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами могут выступать только в индивидуальном статусе нейтральных атлетов.
14 марта президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что одним из критериев для участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже станет их позиция по отношению к СВО, которую могут потребовать подтвердить письменно, что, с точки зрения юристов правового управления ОКР, может привести к нарушению законов РФ.