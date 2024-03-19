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    В Пулково на поле выходит первый русский электромобиль

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    41 комментарий
    Фото: Пулково
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    Первый российский электрогрузомобиль начал работать в петербургском аэропорту Пулково. Его в течение месяца будут тестировать в службе перронного обслуживания — для транспортировки мелкого наземного оборудования на аэродроме. Об этом «Фонтанке» рассказали 19 марта в пресс-службе аэропорта.

    Автомобиль EVM PRO разработан компанией ООО «Электромобили Мануфэкчуринг рус», которая создана в Петербурге в 2021 году. В Северной столице находится центр исследования и разработки (R&D), а также опытное производство. Сборка и выпуск — в Москве на территории ОЭЗ «Технополис Москва».

    Фото: evm.eco
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    EVM PRO создан на базе шасси «УАЗ Профи», 67% комплектующих российские. Электродвигатель, бортовая электроника и программное обеспечение — собственная разработка компании. Зарядить машину можно за 2 часа, на одном заряде она может пройти до 300 км, ресурс батареи — около 750 тыс. км пробега, максимально возможная скорость — 120 км/ч, грузоподъемность — до 1 тонны.

    «Благодаря тому, что ресурс электродвигателя в 10 раз больше, и у него меньше движущихся и трущихся частей, чем у двигателя внутреннего сгорания, расходы на обслуживание ниже на 50–70%», — отмечается в сообщении.

    Автомобиль уже прошел по российским дорогам 1 миллион километров, но в аэропорту будет работать первый раз.

    Фото: Пулково
    Фото: evm.eco

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    Комментарии 41

    Гость19 Мар 2024 в 15:20
    т.е. у нас для ДВС 75000 пробег край? или что то не так?
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 15:04
    Авто пришел миллион км по дорогам. Срок работы аккумуляторов на 750000км. Значит была замена.
    Цена аккумулятора. Да...и хотелось бы посмотреть на авто после пробега в миллион км.
    +1−0
    Гость19 Мар 2024 в 14:58
    Ура! мы крутые!
    +0−1
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