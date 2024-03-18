    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, с-в

    769мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.87eur99.97

    Кино

    «Дюна: Часть вторая», официально не идущая в российском прокате, — в лидерах по сборам

    2213
    8 комментариев

    «Дюна: Часть вторая» заняла, предположительно, вторую строчку по сборам в России по итогам уик-энда 14–17 марта. Такие выводы можно сделать, суммировав показатели проката различных короткометражек, обычно показываемых в рамках «предсеансового обслуживания» в кинотеатрах.

    Так, если взять показатели сборов с ЕАИС (Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах), совокупные сборы короткометражек в прокате за прошедшие выходные составят 86,5 миллиона рублей. Это второй результат после фильма «Онегин» (166 миллионов) и выше, чем «Лёд 3» (59 миллионов).

    При этом не учитывается выручка от сеансов в «арендованных» кинозалах — в то время как в Петербурге в некоторых крупных кинотеатрах фильм показывают именно по такой схеме.

    Феномен продолжается не первую неделю: после уик-энда 7–11 марта на него обратил внимание «Кинопоиск» — за те выходные картина Дени Вильнева собрала в России, по подсчетам сайта, свыше 100 миллионов рублей.

    Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

    По теме

    КинопрокатЧто посмотретьДюна
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    Гость18 Мар 2024 в 15:37
    Лол, напомните сборы «Ополченочки» и «Свидетеля»
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 15:22
    Не "Чебурашка" какая-то.
    +0−0
    Kostiks18 Мар 2024 в 14:35
    народ выбирает качественное кино
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close