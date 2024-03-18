«Дюна: Часть вторая», официально не идущая в российском прокате, — в лидерах по сборам

«Дюна: Часть вторая» заняла, предположительно, вторую строчку по сборам в России по итогам уик-энда 14–17 марта. Такие выводы можно сделать, суммировав показатели проката различных короткометражек, обычно показываемых в рамках «предсеансового обслуживания» в кинотеатрах.



Так, если взять показатели сборов с ЕАИС (Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах), совокупные сборы короткометражек в прокате за прошедшие выходные составят 86,5 миллиона рублей. Это второй результат после фильма «Онегин» (166 миллионов) и выше, чем «Лёд 3» (59 миллионов).

