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    «Остров фортов» рассказал, из-за чего обрушилась сцена на Масленице в Кронштадте

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    7 комментариев

    Инцидент на празднике в Кронштадте «Фонтанке» прокомментировала 18 марта пресс-служба «Острова фортов». Никто не пострадал.

    читатель «Фонтанки»

    «Причиной обрушения сцены в парке, по предварительным оценкам, стала ошибка при монтаже сцены. Виновный в нарушениях безопасности подрядчик будет привлечен к ответственности, а необходимые меры по устранению нарушений уже приняты», — отметили в пресс-службе.

    «Фонтанка» рассказывала, что на Масленице в Кронштадте каркас сцены не выдержал порывов ветра и едва не придавил детей. На записи читателя «Фонтанки» видно, что стоявшие рядом люди успели отбежать в последний момент.

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    МасленицаКронштадтВетерВетер в городе
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    Комментарии 7

    dimas06218 Мар 2024 в 09:56
    Да причина как всегда одна - "уважаемые" из многомиллионного бюджета по факту заплатили "3 копейки" подрядчику за заведомо откровенную халтуру.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 09:56
    Вы ветер видели какой был?!! Там сносило всех!
    +0−0
    hayalci3318 Мар 2024 в 09:51
    То есть опять будет наказан подрядчик, а не вся цепочка, начиная с администрации "Острова Фортов", что не удосужилась даже проверить за подрядчиками?? Повезло, что никто не погиб. Как они вообще этот парк построили без надзора, вот вопрос.
    +0−0
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