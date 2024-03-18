«Остров фортов» рассказал, из-за чего обрушилась сцена на Масленице в Кронштадте

Инцидент на празднике в Кронштадте «Фонтанке» прокомментировала
читатель «Фонтанки»
«Причиной обрушения сцены в парке, по предварительным оценкам, стала ошибка при монтаже сцены. Виновный в нарушениях безопасности подрядчик будет привлечен к ответственности, а необходимые меры по устранению нарушений уже приняты», — отметили в пресс-службе.
«Фонтанка» рассказывала, что на Масленице в Кронштадте каркас сцены не выдержал порывов ветра и едва не придавил детей. На записи читателя «Фонтанки» видно, что стоявшие рядом люди успели отбежать в последний момент.