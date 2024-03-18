Есть только одна причина, по которой крабовые палочки должны быть в вашем рационе

Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Конечно, вы знаете, что никакого мяса краба в крабовых палочках нет. На самом деле это фарш белой рыбы, который специально подкрашивают в красный цвет, чтобы визуально все-таки напоминать о крабах, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».



В нашей стране с крабовыми палочками любят готовить знаменитый салат. Кто-то использует их в качестве перекуса, кто-то добавляет в бутерброды, а кто-то вообще умудряется превращать их в основу для котлет. Но какие свойства есть у этого продукта и как он влияет на наш организм? На этот вопрос ответила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.



Пользы практически нет Как отмечает специалист, в крабовых палочках нередко вместо рыбного фарша используют соевый протеин. Такие палочки нельзя считать рыбным продуктом.



Крабовые палочки из рыбок могут содержать порцию белка, немного витаминов и минералов. Однако также в эту продукцию нередко добавляют консерванты и красители.

Чтобы понимать, что именно вы едите, перед покупкой лучше внимательно изучить этикетку и проверить состав. Кстати, в дешевые палочки также часто кладут крахмал — этот ингредиент помогает снизить стоимость продукта.

В морепродуктах обычно много полезных полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Однако к крабовым палочкам это не относится: во время обработки и промывок фарш рыбы теряет свои свойства. Так что пользы в них очень мало.



Иногда можно Но есть у палочек одно достоинство: в них сравнительно мало калорий — на 100 граммов продукта всего 95. Так что если вы ищете соленый и вкусный продукт для перекуса и при этом хотите сбросить вес, то крабовые палочки — неплохой вариант. Только есть нюанс: есть их стоит не чаще одного раза в неделю и в идеале сочетать с овощами.

Если не перебарщивать, то они вполне могут стать полноценной частью разнообразного меню. Главное — не впадать в крайность и не питаться только ими.

Впрочем, некоторым людям от крабовых палочек все-таки стоит отказаться.



— Если у вас есть аллергия на морепродукты или другие проблемы с пищеварением, перед включением крабовых палочек в рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом, — отмечает Лялина.

Чем еще подкрепиться в течение дня Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская отмечает, что фрукты, овощи и зелень содержат витамины, минералы, антиоксиданты и естественные сахары, поэтому помогают взбодриться и взяться за работу с новыми силами.

Орехи тоже хорошо насыщают, а также положительно влияют на память, концентрацию внимания и другие когнитивные функции благодаря высокой концентрации полезных жиров, витаминов, минералов и антиоксидантов.



В молочных продуктах — йогурте, твороге или сыре — много белка, кальция, витаминов и минералов. Они улучшают работу всех систем и органов, в том числе положительно влияют на мозг, добавляет врач.



Если вы перекусываете чаем с десертами, то замените сладости на ягоды: малину, клубнику, ежевику, чернику, бруснику, жимолость, советует нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Наталья Конина. Они содержат много антиоксидантов и полезных веществ и имеют преимущество перед фруктами, так как имеют более низкий гликемический индекс.



— А если вы привыкли к перекусам поплотнее, то можно добавлять высокобелковую составляющую. Например, это может быть вареное яйцо, паштет, кусочек птицы, рыбы. Особенно рекомендован плотный перекус с высоким содержанием белка тем, кто часто испытывает сильный голод в вечернее время и склонен переедать во время ужина, — резюмирует эксперт.