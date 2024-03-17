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    Шестилетняя девочка умерла на приеме у стоматолога в Кудрово

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    34 комментария

    В одной из частных стоматологий Кудрово умерла шестилетняя пациентка. Предварительно, она потеряла сознание во время процедуры.

    Как сообщает издание 47news, всё произошло 17 марта. По предварительным данным, девочка потеряла сознание в стоматологическом кресле в момент оказания услуги. На место прибыли две бригады скорой помощи, однако спасти ребенка не удалось.

    Сейчас в стоматологии работают следователи. Они установят причину гибели ребенка.

    До этого, в феврале, в кресле стоматолога в Твери скончалась трехлетняя девочка. Она не вышла из наркоза.

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    Комментарии 34

    Гость17 Мар 2024 в 21:27
    Ребёнку 10 лет, испортился сильно зуб,коренной, врач без справки на лидокаин не удалял, с вены кровь на реакцию лидокаина брали, потом удалили , реакция на наркоз у всех разная
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 21:17
    Светлая память маленькому ангелочку.
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 21:04
    От страха сердечко колотилось- вот,и не выдержало...
    +1−1
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