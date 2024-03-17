Шестилетняя девочка умерла на приеме у стоматолога в Кудрово

В одной из частных стоматологий Кудрово умерла шестилетняя пациентка. Предварительно, она потеряла сознание во время процедуры.



Как сообщает издание 47news, всё произошло 17 марта. По предварительным данным, девочка потеряла сознание в стоматологическом кресле в момент оказания услуги. На место прибыли две бригады скорой помощи, однако спасти ребенка не удалось.



Сейчас в стоматологии работают следователи. Они установят причину гибели ребенка.



До этого, в феврале, в кресле стоматолога в Твери скончалась трехлетняя девочка. Она не вышла из наркоза.

