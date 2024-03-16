В Шушарах в мужчину прилетел металлический предмет

В Шушарах мужчина из Новгородской области 15 марта получил травму от проезжавшей мимо фуры. В его сторону отлетел металлический предмет, в результате чего пострадавшего на скорой увезли в НИИ Джанелидзе.



Как стало известно «Фонтанке», утром 45-летний новгородец находился на пешеходной зоне неподалеку от гипермаркета «Лента» на Московском шоссе. От одной из проезжавших мимо него фур отлетело нечто металлическое и попало ему по руке.

Выехавшие на место медики диагностировали открытый перелом левого предплечья и отвезли раненого в больницу для возможной госпитализации.