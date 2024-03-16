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    В Шушарах в мужчину прилетел металлический предмет

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    3 комментария

    В Шушарах мужчина из Новгородской области 15 марта получил травму от проезжавшей мимо фуры. В его сторону отлетел металлический предмет, в результате чего пострадавшего на скорой увезли в НИИ Джанелидзе.

    Как стало известно «Фонтанке», утром 45-летний новгородец находился на пешеходной зоне неподалеку от гипермаркета «Лента» на Московском шоссе. От одной из проезжавших мимо него фур отлетело нечто металлическое и попало ему по руке.

    Выехавшие на место медики диагностировали открытый перелом левого предплечья и отвезли раненого в больницу для возможной госпитализации.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, как фура сбила велосипедиста в Невском районе Петербурга.

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    Комментарии 3

    Огромная польза!16 Мар 2024 в 01:02
    Теперь станет участником программы поддержки пострадавших от беспилотников.
    +3−5
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