Женщина-вамп или девочка-конфетка? Что носить весной-2024 — изучаем 12 ярких трендов сезона

Дизайнеры в этом сезоне потрудились на славу — смотрим, что они для нас подготовили Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Календарная весна уже наступила. Надеемся и верим, что погода в скором времени изменится к лучшему, а пока изучаем новые весенние тенденции. Много, разные, на любой вкус. Боги модного Олимпа к нам благосклонны: в наступившем сезоне будем выделяться, сиять и миксовать одно с другим, вдохновленные эпохой нулевых. Читаем материал наших коллег из NGS.RU и примеряем на себя.



Основная тенденция весны и лета — женственность. На смену бесформенному оверсайзу пришли облегающие силуэты, подчеркнутая ремнем талия, объемные плечи. Нарочитая сексуальность переходит в сдержанную и лаконичную: бельевой стиль несколько видоизменился — такой реализации вы еще не встречали, уверяем. Яркие цвета, блеск, металлик, объемные формы и, конечно же, аксессуары. Уделяйте внимание деталям, разбавляйте привычные образы новыми акцентами, пробуйте то, что давно хотели, но никак не решались. Миксуйте и экспериментируйте. Представленные ниже тренды лишь примеры — выбирайте то, что откликается вашему характеру, образу жизни, мировоззрению.

Красный цвет

Не стесняйтесь носить красный, примерьте и оцените себя Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Объявленный в прошлом году цветом года Viva Magenta так и не прижился. Цвет сложный: одно неверное движение — и ваш возраст визуально вырастет вдвое. Забываем. Вместо винно-ягодно-красного выбираем просто красный.



Особенно эффектно будут смотреться total-образы. Обратите внимание на красные брючные костюмы, платья, свитера или блузы. Для смелых красный тренч из экокожи или — вау! — лаковый красный тренч. Можно использовать аксессуары в модном цвете: сумку, обувь, перчатки, шарф, шапку или берет.

Объемные цветы-броши

С объемными цветами получаются очень женственные образы Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Самый женственный и самый весенний тренд из представленных. Цветок может быть как миниатюрным, так и гипертрофированно большим — зависит от ваших предпочтений. Маленькую брошь или чокер можно надеть на работу в офис, объемная 3D-роза во всю футболку или блузу отлично впишется в вечерний образ. Цветок можно носить как украшение на ремне, как заколку, можно прикрепить на сумку или купить остроносые туфли с цветами на мысе. Цветочный принт на платьях будет весьма кстати на позднюю весну, ближе к лету.



Белье напоказ и кружево

Как вам такое контрастное сочетание? Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Бельевой тренд сегодня выглядит не так, как раньше. Лет 5–7 назад мы носили топы с декоративным кружевом в зоне декольте, а сегодня такая вещь не годится даже в виде верха от пижамы. Дизайнеры предложили модницам юбки и брюки, полностью состоящие из кружева. Миксуйте их со спортивным верхом: свитшотом, толстовкой или оверсайз-футболкой.



Здесь также обыгрывается подиумный тренд — белье напоказ: трусы и бюстгальтеры как самостоятельные элементы гардероба продемонстрировали модели бренда Miu Miu. Но всё же фешн-история хороша там, где нас нет. Применить тренд в наших реалиях трудно. Видоизмененный вариант: надеваем короткие шорты или велосипедки, а поверх — прозрачную кружевную юбку или брюки. Готово.



Банты

Самый милый из всех предложенных трендов Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Кукольный тренд для любительниц романтичных образов в духе coquette core — нежная девочка-кокетка. Бант может использоваться как аксессуар в прическе, на обуви, на сумке. Особенно стильно смотрятся блузы с открытыми плечами, где зона декольте выполнена в форме объемного банта. Игривым и соблазнительным получится образ с бантом сзади, в области поясницы.

Небольшой бант можно использовать как брошь и прикрепить, к примеру, на ворот пиджака. Завяжите на бант пояс от платья или примерьте блузу с лентами на вороте, завязав их не как галстук, а как кокетливый бант. Тонкая тесьма на волосах в виде милого бантика будет гармонично смотреться в нежных летящих образах.

Комбинезоны

Уже захотелось купить комбинезон на весну? Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Стилисты уверяют, что комбинезоны заменят в наступившем сезоне платья. Джинсовые, костюмные, по типу робы, даже немного клоунские — каждая модница найдет на свой вкус. Вещь сама по себе акцентная и представляет собой уже готовый образ, который лишь слегка следует дополнить аксессуарами или макияжем.



Непривычный вариант — комбинезон из твида. Будет смотреться по-настоящему стильно при соблюдении правила носки комбинезонов: акцент должен быть один, в противном случае вы рискуете выглядеть так, будто собрались выступать на арене цирка. Укороченный комбинезон тоже имеет право на жизнь — и даже мини, если ваша фигура и взгляды позволяют носить подобные модели.

Костюмы

Полагаем, что это будет ваш любимый тренд Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





В последнее время стиль «офис кор» привлекает к себе много внимания. Стилисты объясняют это веяние тем, что после пандемии и удаленной работы женщины и девушки рады возвращению в офис, который они тут же превратили в импровизированный подиум. Желание наряжаться и чувствовать себя королевой отдела возросло во сто крат.

Брючные костюмы стали главным элементом. Брюки палаццо и жакеты прямого кроя остаются с прошлых сезонов. Особый шик — акцентные объемные плечи и подчеркнутая талия за счет кроя жакета или кожаного ремня (к ним тоже особенная любовь в этом сезоне). Интересно смотрятся костюмы-тройки, причем жилеты можно носить вне комплекта: с джинсами или юбками. Отдельное внимание уделим офисным юбкам. Популярна длина миди и макси, но не мини — в стиле «офис кор» такое не приветствуется. Ну и решайте сами, радоваться или плакать от возвращенной дизайнерами юбки-карандаш: опасная вещь, которая действительно мало кому идет. Если быть совсем честными, по-настоящему хорошо такая юбка смотрится только на женщинах с модельными фигурами. Градиент

Цвета градиента могут быть контрастными, но не сами переходы Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Тем, кто устал от серости и пастельных монохромных образов, понравится яркий градиент с плавными переходами. Надеваем цветные платья в пол, мини или миди, акцентные футболки или рубашки. Даже любимчик стилистов комбинезон может быть с градиентом. С прошлого года задержался тренд на прозрачность: сетчатые водолазки или платья по фигуре по-прежнему держатся на плаву. Пусть они станут яркими. Принт тай-дай также будет уместен, но чуть менее контрастный: помним, что в этом сезоне в тренде плавный градиент.

Блеск и бахрома

Сочетания для смелых модниц высшего уровня Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





И то и другое — отдельные тенденции с прошлых сезонов. Продолжаем носить их так же, как и носили: ковбойские кэжуал-образы с бахромой, казаками и шляпами в сочетании с клетчатыми рубашками, джинсами или штанами из экокожи. Металлический блеск на брюках или юбках остается — так же, как и пайетки, которые вырвались из новогоднего плена.

Фишка сезона-2024 в том, что блеск и бахрому теперь можно миксовать. Блестящие казаки в серебре мы уже видели и успели полюбить, а к металлическим платьям с серебристой бахромой только присматриваемся. Помните, что в тренде красный — почему бы не надеть блестящее красное платье, украшенное тесьмой с лентами? Главное — найти повод, чтобы выглядеть в нем уместно, а не глупо.

Юбка-баллон и открытые плечи

Открытые плечи — тренд из 90-х , который держится уже не один сезон Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Эти юбки пришли к нам весной прошлого года. Модницы переживали: надолго ли? Романтично-воздушный тренд, который мгновенно завоевал сердца девушек. Выдыхаем: баллоны остаются. Длина макси, миди и даже мини. В этом сезоне стилисты предлагают носить баллоны не только в сочетании с оверсайз-футболками, свитшотами или худи, уводя образ в сторону спорт-шик, но и в сочетании с топами с открытыми плечами.

Тренд на открытые плечи мы не стали выделять отдельно, но он есть. После фильма «Барби» любовь к кукольным образам осталась, и если вам нравится, как выглядят все принцессы «Диснея» одновременно, то настал ваш звездный час — наряжайтесь и ни о чем не переживайте.