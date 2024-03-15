На шесть миллионов рублей обманули сотрудницу Мариинского театра. Она просит полицию найти виновных

Музыкант из Мариинского театра обратилась в полицию с просьбой найти и наказать мошенников, которые обманули ее на 6,3 миллиона рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 марта.



Женщина хотела заняться инвестициями, чтобы получать пассивный доход за счет торговли на бирже ценными бумагами, драгоценными металлами и полезными ископаемыми. Она нашла посредника, через которого должны были происходить действия по инвестированию, и переводила ему деньги, чтобы сформировать пакет своих активов.