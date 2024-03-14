Медведев призвал «изничтожить стыдобу» со школьными туалетами на улице

В России есть школьные туалеты на улице — эту «стыдобу» необходимо «изничтожить». Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии, которая была посвящена реализации послания президента, пишет в четверг, 14 марта, РБК.

Медведев спросил координатора направления «Современное образование и передовая наука» Ольгу Казакову, есть ли еще в стране школы с туалетами на улице. Она ответила, что их «крайне мало».



«Надо сделать всё, чтобы закрыть эту проблему. Невозможно. У меня у самого было несколько случаев, когда я приезжал в разные места, кстати, на севере, на юге. Всё это портит сразу настроение. Надо этим заниматься», — прокомментировал ее ответ Дмитрий Медведев.

