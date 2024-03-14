Европарламент поддержал требование к России вернуть румынское золото, переданное в 1916 году

Европарламент принял резолюцию о поддержке требований Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916–1917 годах золота и исторических архивов. Диалог на эту тему планируется возобновить тогда, «когда позволит региональная ситуация». Об этом в четверг, 14 марта, сообщает ТАСС после голосования евродепутатов на пленарной сессии в Страсбурге.
«Европарламент призывает Российскую Федерацию полностью вернуть Румынии оставшуюся часть национального достояния Румынии, отправленного в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах», — говорится в резолюции. В документе признается, что некоторые ценности были возвращены Румынии в 1935 и 1956 годах. Однако текст гласит, что в настоящее время «91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Национального банка Румынии, не возвращено, несмотря на протоколы, заключенные при передаче казны России».
Во время Первой мировой войны королевской Румынии угрожала германская оккупация, поэтому власти решили эвакуировать главные ценности страны на хранение в Российскую империю. В годы революции и гражданской войны часть ценностей, находившихся в Кремле, была вывезена из Москвы. Есть различные гипотезы об их дальнейшей судьбе, но ни одна из них не нашла окончательного подтверждения.
Часть ценностей Советский Союз вернул в Бухарест в 1935 и 1956 годах. При подписании в 2003 году политического договора о дружественных отношениях между РФ и Румынией была создана Совместная общественная комиссия историков для изучения вопросов о двусторонних отношениях, в том числе вопроса о румынском золоте.