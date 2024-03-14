Европарламент поддержал требование к России вернуть румынское золото, переданное в 1916 году

Европарламент принял резолюцию о поддержке требований Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916–1917 годах золота и исторических архивов. Диалог на эту тему планируется возобновить тогда, «когда позволит региональная ситуация». Об этом в четверг, 14 марта, сообщает ТАСС после голосования евродепутатов на пленарной сессии в Страсбурге.



«Европарламент призывает Российскую Федерацию полностью вернуть Румынии оставшуюся часть национального достояния Румынии, отправленного в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах», — говорится в резолюции. В документе признается, что некоторые ценности были возвращены Румынии в 1935 и 1956 годах. Однако текст гласит, что в настоящее время «91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Национального банка Румынии, не возвращено, несмотря на протоколы, заключенные при передаче казны России».