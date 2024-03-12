Петербуржцам расскажут о самых жутких магических существах Европы

Аристотель описывал существо хиркоцервуса — наполовину козла, наполовину оленя. Впрочем, античный философ не сомневался, что хиркоцервуса не существует. Собственно, на этом примере Аристотель иллюстрировал: описать можно даже то, чего нет. А вот другой зверь: «У существа четыре ноги, и его голова напоминает человеческую, но по размеру оно сравнимо со львом; в то время как из хвоста этого животного растут волосы длиной в локоть и острые, как шипы, которыми оно выпускает стрелы в тех, кто на него охотится». Это мантикора — она родом вовсе не из Европы, а из Персии, но европейцы охотно приняли ее в свой бестиарий. Единорога средневековые европейцы обычно изображали как прекрасного коня с рогом на голове, и тут они несколько приукрасили — у Плиния это животное и правда имеет тело лошади и черный рог в центре головы, но сама голова — оленья, ноги слона, а хвост кабана. Василиск с древнегреческого — «царек». В Египте его изображали как маленькую змейку, но в Европе василиска наградили более впечатляющей внешностью: то это чудовищный огромный змей, то петух с драконьими крыльями.

