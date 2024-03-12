    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 4

    3 м/с, ю-з

    757мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.87eur99.97

    Петербуржцам расскажут о самых жутких магических существах Европы

    2440
    9 комментариев

    В фольклоре Западной и Восточной Европы множество жутких персонажей, от родственников Василиска до злобных духов. Зачем народ так много их придумал на свою голову? Узнаем из лекции в библиотеке «Лиговская» 16 марта. Бесплатно. 16+

    Хорёк нападает на василиска
    Хорёк нападает на василискаФото: wikipedia.org
    ПоделитьсяПоделиться

    Аристотель описывал существо хиркоцервуса — наполовину козла, наполовину оленя. Впрочем, античный философ не сомневался, что хиркоцервуса не существует. Собственно, на этом примере Аристотель иллюстрировал: описать можно даже то, чего нет. А вот другой зверь: «У существа четыре ноги, и его голова напоминает человеческую, но по размеру оно сравнимо со львом; в то время как из хвоста этого животного растут волосы длиной в локоть и острые, как шипы, которыми оно выпускает стрелы в тех, кто на него охотится». Это мантикора — она родом вовсе не из Европы, а из Персии, но европейцы охотно приняли ее в свой бестиарий. Единорога средневековые европейцы обычно изображали как прекрасного коня с рогом на голове, и тут они несколько приукрасили — у Плиния это животное и правда имеет тело лошади и черный рог в центре головы, но сама голова — оленья, ноги слона, а хвост кабана. Василиск с древнегреческого — «царек». В Египте его изображали как маленькую змейку, но в Европе василиска наградили более впечатляющей внешностью: то это чудовищный огромный змей, то петух с драконьими крыльями.

    Людям и так было чего бояться: от одной только необъяснимости природных явлений и событий вроде шаровых молний, солнечных затмений, комет было не по себе. Зачем они дополнительно населяли свой неспокойный мир ужасными существами? Об этом расскажет Филипп Боромыков, поэт, публицист, психолог. Слушаем 16 марта лекцию «Нашли чего бояться: самые жуткие магические существа Европы» в библиотеке «Лиговская» (Лиговский, 99). Начало в 16:00.

    Александра Шеромова

    Хорёк нападает на василиска
    Хорёк нападает на василискаФото: wikipedia.org

    По теме

    Куда сходить бесплатно
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    Гость16 Мар 2024 в 02:28
    жуткие магические существа европы сегодня походу рулят россией. прямо из британии.
    учат русских патриотизму.

    тотальный контроль - король изобретает.
    контроль.
    конроль.
    король.

    а у нас империя была.
    это уже внешнее вмешательство.

    империя даёт свободу.
    король пытается свободу изымать.
    грабит и разбойничает.
    короной выделывается.
    пиратов ворами называет.
    воров и жуликов терпеть не может.
    у короля все ворами становятся.
    а он их публично казнит.
    жадность крысиная.
    король это крыса возомнившая себя волком.
    робина-гуда везде ищет.
    король ненавидит даже бога.
    бог безупречен.

    выше меня ничего нет.
    выше меня только бог.
    лишь бог это авторитет.
    император я.
    я лев.
    я царь зверей.
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 02:18
    Мойша Чубайс круче крысиного короля 🐉
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 02:03
    целью империи является не тотальный контроль.
    тотальный контроль это то, что изобретает крысиный король.
    доминированием называется.
    это не то, что приведёт нас к успеху.
    проделки королей нам известны.
    мечты ихние земные, в золоте купаться.
    в космос они не хотят.

    император способен на большее.
    разделяй и властвуй.
    рай это место с императором.
    ад это колизей.

    целью империи является бессмертие.
    империя бессмертна.

    свобода слова нам дана не америкой...
    а отнята ей. вместе с аляской.
    и с барского плеча кинута. а вы не заметили.
    чтобы к нам подлизаться,
    решила америка так поступить. подло. по негодяйски.
    хитро и коварно. план барбаросса сочинив.

    сила приносит свободу.
    свобода слова дана нам империей.
    и кастрация империализма отняла наш язык.

    Наша свобода безгранична.
    Культура наша самая приличная.
    Приличная.
    Вселенная наша.
    Культура это наше всё.

    москва слезам не верит.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close