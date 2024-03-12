Петербуржцам расскажут о самых жутких магических существах Европы

В фольклоре Западной и Восточной Европы множество жутких персонажей, от родственников Василиска до злобных духов. Зачем народ так много их придумал на свою голову? Узнаем из лекции в библиотеке «Лиговская» 16 марта. Бесплатно. 16+
Аристотель описывал существо хиркоцервуса — наполовину козла, наполовину оленя. Впрочем, античный философ не сомневался, что хиркоцервуса не существует. Собственно, на этом примере Аристотель иллюстрировал: описать можно даже то, чего нет. А вот другой зверь: «У существа четыре ноги, и его голова напоминает человеческую, но по размеру оно сравнимо со львом; в то время как из хвоста этого животного растут волосы длиной в локоть и острые, как шипы, которыми оно выпускает стрелы в тех, кто на него охотится». Это мантикора — она родом вовсе не из Европы, а из Персии, но европейцы охотно приняли ее в свой бестиарий. Единорога средневековые европейцы обычно изображали как прекрасного коня с рогом на голове, и тут они несколько приукрасили — у Плиния это животное и правда имеет тело лошади и черный рог в центре головы, но сама голова — оленья, ноги слона, а хвост кабана. Василиск с древнегреческого — «царек». В Египте его изображали как маленькую змейку, но в Европе василиска наградили более впечатляющей внешностью: то это чудовищный огромный змей, то петух с драконьими крыльями.
Людям и так было чего бояться: от одной только необъяснимости природных явлений и событий вроде шаровых молний, солнечных затмений, комет было не по себе. Зачем они дополнительно населяли свой неспокойный мир ужасными существами? Об этом расскажет Филипп Боромыков, поэт, публицист, психолог. Слушаем 16 марта лекцию «Нашли чего бояться: самые жуткие магические существа Европы» в библиотеке «Лиговская» (Лиговский, 99). Начало в 16:00.
Александра Шеромова