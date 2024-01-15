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    Странная вспышка на Комендантском попала на видео

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    Странная вспышка погрузила в полутьму часть Приморского района Петербурга ночью 14 января. Инцидент зафиксировали городские камеры видеонаблюдения, в том числе — супервидовые от «ОтЛичного Петербурга».

    В соцсетях появилось видео вспышки. Подписчики паблика «Наша Каменка | Комендантский проспект» рассуждают, что мог ли это быть астероид или метеорит. Скорее всего, причина более прозаичная и может быть связана с электросетями.

    «Фонтанка.ру»

    Камера на Гаккелевской улице 14 января в 00:21 сняла, как во время вспышки в нескольких кварталах на Комендантском проспекте частично отключилось электричество. Любопытно, что свет в окнах погас выборочно. Но, судя по отсутствию жалоб, электричество быстро вернулось в дома.

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    В «Ленэнерго» «Фонтанке» сообщили, что аварии в это время не зафиксировано.

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    ВспышкаОтключение электричества
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
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    ГНЕВ0
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