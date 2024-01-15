Странная вспышка на Комендантском попала на видео

Странная вспышка погрузила в полутьму часть Приморского района Петербурга ночью 14 января. Инцидент зафиксировали городские камеры видеонаблюдения, в том числе — супервидовые от «ОтЛичного Петербурга».
В соцсетях появилось видео вспышки. Подписчики паблика «Наша Каменка | Комендантский проспект» рассуждают, что мог ли это быть астероид или метеорит. Скорее всего, причина более прозаичная и может быть связана с электросетями.
«Фонтанка.ру»
Камера на Гаккелевской улице 14 января в 00:21 сняла, как во время вспышки в нескольких кварталах на Комендантском проспекте частично отключилось электричество. Любопытно, что свет в окнах погас выборочно. Но, судя по отсутствию жалоб, электричество быстро вернулось в дома.
В «Ленэнерго» «Фонтанке» сообщили, что аварии в это время не зафиксировано.