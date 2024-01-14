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    Индия заблокировала доступ к Binance и другим зарубежным криптобиржам

    1984
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    Индийское правительство заблокировало доступ к сайтам ведущих мировых криптовалютных бирж, включая Binance, Kucoin, OKX и другие, сообщает 14 января газета The Economic Times. Эта мера вступила в силу 12 января после того, как правительство обвинило биржи в нарушении законов страны о противодействии отмыванию денег.

    Криптобиржи, как отмечается в публикации, не соблюдали правила регистрации и местные налоговые требования. Министерство финансов поручило министерству информационных технологий блокировать их URL-адреса.

    В конце октября аналитический центр Esya Centre из Нью-Дели призвал ввести ограничения для оффшорных криптобирж, которые не соблюдают правила борьбы с отмыванием денег. В письме отмечалось, что семь из упомянутых платформ имеют китайское происхождение или китайских основателей.

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