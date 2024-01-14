Где покататься на горных лыжах: топ-10 курортов Петербурга и Ленобласти

Фото: Петр Ковалев / ТАСС Поделиться Поделиться





«Фонтанка» собрала для вас самые лучшие места Петербурга и Ленобласти, которые придутся по душе любителям горных лыж и сноубордов. Мы не ставили себе целью составить рейтинг — расположили курорты по мере удаления от центра города. Однако найти место для идеального отдыха, исходя из ваших предпочтений и уровня подготовки, наш материал вполне поможет. И да, про цены на подъемники и прокат инвентаря мы тоже расскажем.



Горнолыжный курорт «Охта парк»

Расстояние от центра: 31 км .

Как добраться: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, 1а .



В «Охта парке» девять трасс различной сложности и с разнообразным рельефом. Здесь каждый найдет, какая придется по душе, и даже те, кто ни разу не вставал на лыжи. Длина самой экстремальной — 390 метров, а перепад высот местами достигает 55 метров. Сноубордистов порадует наличие парка, любители коньков оценят каток протяженностью 1,5 километра, залитый посреди лесного массива.



На всех трассах предусмотрено освещение.

Время работы: пн. — пт.: 11:00 — 22:30. Сб. — вс. и праздничные дни: 09:00 — 22:30. Выдача инвентаря заканчивается за 1 час до закрытия.

Прокат комплекта (горные лыжи, сноуборд) в выходные: взрослые — 1500 руб./час, дети до 14 лет — 1100 руб./час.

Пропуск на подъемник ски-пасс в выходные: взрослый — 1300 руб./час, дети до 14 лет — 1100 руб./час.

Спорткомплекс «Юкки»

Расстояние от центра города: 37 км .

Как добраться: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Юкки, Ленинградское шоссе дом 90 .

Трассы спорткомплекса «Юкки» порадуют новичков: перепад высот здесь незначительный, всего от 15 до 45 метров, трассы короткие, 150–300 метров, есть учебный склон длиной 120 м . Интерес для райдеров с опытом представляет уклон — в некоторых местах он составляет до 44% . А вот природа — сосны и елки — не оставят равнодушными никого.



Трассы готовятся ратраками, есть система оснежения и освещение склонов.



Время работы: 10:00 — 21:00, администрация — 09:00 — 18:00.

Прокат комплекта (горные лыжи, сноуборд): взрослые и дети — 600 рублей/1,5 часа.

Пропуск на подъемник ски-пасс в выходные: 700 рублей/1,5 часа.

Горнолыжный склон «Лазурные озера»

Расстояние от центра города: 41 км .

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское сельское поселение, пос. Малое Манушкино.

Не стоит ждать от склона изысков и выкрутасов: его протяженность 398 метров, перепад высот — 50, всего две трассы — взрослая и детская. Однако это место придется по душе тем, кто не особо уверенно чувствует себя на крутых горках и хочет покататься вволю без очередей. Гонять здесь можно до закрытия — трассы хорошо освещены.



Время работы: пн. — пт.: 13:00 — 21:00, сб. — вс.: 11:00 — 21:00.

Прокат комплекта (горные лыжи, сноуборд) в выходные: взрослый/детский — 900 руб./час. В залог достаточно оставить водительское удостоверение или паспорт.

Пропуск на подъемник ски-пасс в выходные: взрослый/детский — 900 руб./час. Еще 100 рублей нужно заплатить за сам пластик.

Центр активного отдыха «Туутари парк»

Расстояние от центра города: 46 км .

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Ретселя, 14 .

На горе Кирхгоф любителей прокатиться с ветерком ждут пять склонов и шесть трасс, две из которых учебные. Самая короткая трасса длиной 400 метров, самая длинная — 600, перепад высот от 60 до 80 метров. Поклонники снежной доски могут испытать свои силы в сноуборд-парке с различными фигурами.



Трассы освещаются и выравниваются ратраками, есть система оснежения.

Время работы: пн. — пт.: 12:00 — 22:00. Сб. — вс.: 10:00 — 22:00.

Прокат комплекта (горные лыжи, сноуборд) в выходные: взрослые — 1300 руб./час, дети до 12 лет — 800 руб./час. В залог придется оставить водительское удостоверение или 20 тысяч рублей.

Пропуск на подъемник ски-пасс в выходные: взрослый — 1200 руб./час, дети до 12 лет — 900 руб./час.



Комплекс отдыха «Северный склон»

Расстояние от центра города: 50 км .

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, поселок Токсово, ул. Офицерская, д.17б .

Подножия высоких холмов в поселке Токсово на берегу живописного озера Хепоярви — отличный вариант покататься на горных лыжах или сноуборде, если вы живете близко к северу города и вам хочется быстрее добраться до горок. К вашим услугам — четыре трассы, правда, длиной не больше километра. Визитная карточка комплекса — склон «Балетный» с равномерным уклоном в 15 градусов на всем протяжении, который придется по вкусу новичкам. Еще здесь есть экстрим-парк со множеством фигур. Освещение позволяет насладиться катанием до 23 часов.

Время работы: пн. — чт.: 12:00 — 22:00, пт. — сб.: 10:00 — 23:00, вс.: 10:00 — 22:00.

Прокат комплекта (горные лыжи, сноуборд) в выходные: 1100 руб./час. Горнолыжные ботинки есть с 25 размера, сноубордические — с 35-го . В залог за комплект снаряжения попросят оставить 12 тысяч рублей либо водительское удостоверение.



Пропуск на подъемник ски-пасс в выходные: взрослый — 1100 руб./8 подъемов, дети до 12 лет — 850 руб./8 подъемов, еще 100 рублей придется отдать за саму карточку.

Круглогодичный спортивный клуб «Пухтолова гора»

Расстояние от центра города: 67 км.

Адрес: Зеленогорск, ул. Пухтолова Гора, д. 1 , лит. Е .

В живописном месте, где тишину нарушает только пение птиц, а воздух чист и наполнен ароматами хвои, прячутся четыре горнолыжные трассы, которые подойдут для лыжников и сноубордистов с любым уровнем подготовки. Самая протяженная — первая трасса, ее длина 380 метров. Самая крутая — вторая, с уклоном в 10,5 градуса. Перепад высот на всех 55 метров. Катание на учебном склоне осилят даже те, кто с высотой на вы: перепад высот здесь всего 8 метров, уклон 4 градуса.



Прокат комплекта (горные лыжи, сноуборд) в выходные: 825 руб./час. Горнолыжные ботинки есть с 25 размера, сноубордические — с 31-го . В залог берут 15 тысяч рублей либо водительское удостоверение.

Пропуск на подъемник ски-пасс в выходные: взрослый — 850 руб./5 подъемов, дети до 12 лет — 450 руб./5 подъемов. Учебный склон — 350 руб./3 часа.

Всесезонный курорт «Игора»

Расстояние от центра города: 87 км .

Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, поселение Сосновское, ул. Всесезонная, д. 1 , к. 88 .

Девять горнолыжных трасс «Игоры» — это 4200 метров незабываемых ощущений и чистого восторга. Профессионалов заинтересует самая длинная трасса протяженностью 1200 метров и с перепадом высот 116. Сноубордистов порадует «Экстрим-парк». Трассы освещены, их обрабатывают ратраки, а при необходимости пускают в дело систему искусственного оснежения.



Время работы: пн. — пт.: 11:00 — 22:00, сб.: 10:00 — 23:00, вс.: 10:00 — 21:00.

Прокат комплекта (горные лыжи, сноуборд) в выходные: взрослый — 1200 руб./час, дети до 12 лет — 700 руб./час.

Пропуск на подъемник ски-пасс в выходные: взрослый — 2000 руб./8 проходов, дети до 12 лет — 1700 руб./8 проходов.

Фото: всесезонный курорт «Игора» Поделиться Поделиться





Горнолыжный курорт «Красное озеро»

Расстояние от центра города: 104 км .

Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, вблизи пос. Коробицыно.

В полном объеме ощутить движение и риск предлагают 18 трасс «Красного озера», где четыре — повышенной сложности, причем некоторые из них сертифицированы для проведения международных соревнований. Только представьте: трасса ски- и сноуборд-кросса длиной 750 м и перепадом высот 120 м ; две трассы слалома, 300 и 350 м , с перепадом высот 80 м ; «слалом гигант» длиной 350 метров и перепадом высот 80! Еще есть сноу-парк с трассой длиной 600 м , перепадом высот 110 м и склон для лыжной акробатики. Не останутся без дела и новички, и дети: их ждут «кулуар» длиной 1050 м и перепадом высот 110 м , простая трасса, где можно отрабатывать технику катания, детская 100-метровая трасса с минимальным уклоном, да еще с бесплатным подъемником, и учебная трасса слалома длиной 250 м и перепадом высот 65. И всё это великолепие — на живописных склонах у памятника природы озера Красное.



Все трассы имеют искусственное освещение и оснежение.

Время работы: пн. — пт.: 12:00 — 22:00. Сб. — вс.: 10:00 — 22:00.

Прокат комплекта (горные лыжи, сноуборд) в выходные: взрослый — 1200 руб./час, дети — 900 руб./час. В залог потребуют оставить 23 тысячи рублей или водительское удостоверение.

Пропуск на подъемник ски-пасс в выходные: взрослый — 1200 руб./час, дети до 12 лет — 900 руб./час.

Курорт «Снежный»

Расстояние от центра города: 104 км .

Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Коробицыно.

Семь склонов, не похожих друг на друга по рельефу и конфигурации, и 14 трасс в окружении красот карельской природы найдут поклонники горных лыж и сноуборда на курорте «Снежный». У каждого склона — своя изюминка: «Основной» длиной 750 метров и перепадом высот 120 подойдет как для продвинутых, так и для новичков, «Крокодил» оценят любители катнуть по фигурам и трамплинам, «Спортивный» взбодрит продвинутых, «Эдельвейс» подойдет как для спортивного, так и для туристического катания, на трассах «Эдельвейса» будет интересно и лыжникам, и сноубордистам с уровнем выше начального, «Молния» порадует катающихся с высоким уровнем подготовки.



Трассы освещаются, есть снежные пушки.

Время работы: пн. — пт.: 12:00 — 21:00. Сб.: 09:00 — 23:00, вс.: 09:00 — 21:00.

Прокат комплекта (горные лыжи, сноуборд) в выходные: взрослый — 1100 руб./час, дети до 12 лет — 700 руб./час. В качестве залога примут 15 тысяч рублей или водительское удостоверение.

Пропуск на подъемник ски-пасс в выходные: взрослый — 1300 руб./час, дети до 12 лет — 900 руб./час.

Горнолыжный центр «Золотая долина»

Расстояние от центра города: 107 км .

Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Коробицыно, Васильево.



В центре Карельского перешейка, на самом крутом склоне горы Залесной раскинулась «Золотая долина». На 12 трассах с перепадом высот от 10 до 130 метров не заскучаешь: здесь четыре «синих» трассы с низким уровнем сложности, три «красных» среднего уровня, три «черных» для самых продвинутых и две «зеленых» для новичков. Изюминка — собственный сноу-парк с боксами, рейлами и трубами, где можно оттачивать трюковое мастерство.



Время работы: пн., вт., чт.: 12:00 — 21:00, ср., пт.: 12:00 — 22:00, сб.: 09:00 — 22:00, вс.: 09:00 — 21:00.

