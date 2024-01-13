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    Юная жительница Петербурга пожаловалась педагогам на домашнее насилие. Её увезли в больницу

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    Жителю Красносельского района Петербурга предстоит объясняться с сотрудниками правоохранительных органов после жалоб его юной подопечной на домашнее насилие. Об этом стало известно «Фонтанке» 13 января.

    По предварительным данным, за помощью 17-летняя ученица колледжа накануне обратилась к одному из педагогов. Она рассказала о побоях дома, признавшись, что опекун поднимает на неё руку регулярно и так, словно толкает к суициду.

    Беседа закончилась для девушки госпитализацией. Медики диагностировали сотрясение мозга. Её рассказ передали полиции и в Следственный комитет. Девушка живёт в высотке на Юго-Западе с 35-летним опекуном и его женой, внимание инспекторов по делам несовершеннолетних не привлекала. Предварительно, опекуну она приходится двоюродной сестрой.

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