Юная жительница Петербурга пожаловалась педагогам на домашнее насилие. Её увезли в больницу

Жителю Красносельского района Петербурга предстоит объясняться с сотрудниками правоохранительных органов после жалоб его юной подопечной на домашнее насилие. Об этом стало известно «Фонтанке» 13 января.



По предварительным данным, за помощью 17-летняя ученица колледжа накануне обратилась к одному из педагогов. Она рассказала о побоях дома, признавшись, что опекун поднимает на неё руку регулярно и так, словно толкает к суициду.



Беседа закончилась для девушки госпитализацией. Медики диагностировали сотрясение мозга. Её рассказ передали полиции и в Следственный комитет. Девушка живёт в высотке на Юго-Западе с 35-летним опекуном и его женой, внимание инспекторов по делам несовершеннолетних не привлекала. Предварительно, опекуну она приходится двоюродной сестрой.

