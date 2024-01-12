Круглый животик и маленькая ножка. В Московском зоопарке оценили фигуру панды Катюши

В Московском зоопарке продолжают делиться этапами роста и развития панды Катюши. За малышкой следят как из России, так и из других стран. Сегодня, 12 января, специалисты сделали замеры «фигуры» Катюши. Кадрами происходящего поделилась директор зоопарка Светлана Акулова.
«Чудесная девочка, но малышкой тебя уже назвать сложно», — сказал один из зоологов. Они посадили панду на специальную подставку, напоминающую пеленальный столик, и приступили к замерам.
Светлана Акулова / Московский зоопарк
Катюша еще совсем ребенок, она во всем видит игру, а сотрудники в этом ее подхватывают. Несмотря на активность животного, зоологи все-таки справились с поставленной задачей, но озвучили не все параметры. В районе животика панда оказалась 56 сантиметров, а вот ножка — всего 8 см.
Панда Катюша появилась на свет в конце августа, такое в России произошло впервые. 24 декабря малышке панде исполнилось четыре месяца. Сейчас она активно учится ходить и показывает большие успехи. Недавно любимице зоопарка выбрали имя.