Круглый животик и маленькая ножка. В Московском зоопарке оценили фигуру панды Катюши

В Московском зоопарке продолжают делиться этапами роста и развития панды Катюши. За малышкой следят как из России, так и из других стран. Сегодня, 12 января, специалисты сделали замеры «фигуры» Катюши. Кадрами происходящего поделилась директор зоопарка Светлана Акулова.



«Чудесная девочка, но малышкой тебя уже назвать сложно», — сказал один из зоологов. Они посадили панду на специальную подставку, напоминающую пеленальный столик, и приступили к замерам.