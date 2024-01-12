11 иранцев задержали на границе России и Финляндии. Они говорят, что был «помощник»

Беженцы из Ирана хотели попасть в Финляндию через Россию. Их поймали на границе. Как сообщает Yle со ссылкой на погранслужбу 12 января , иранцам кто-то помог.



Одиннадцать мужчин пересекли границу в районе между населенными пунктами Нуйямаа и Йоутсено в Лаппенранте. Их арестовали в четверг, 11 января . Задержанные — граждане Ирана. Они приехали одновременно и попросили убежища. По словам замкомандующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнена, иранцы рассказали о человеке, который помог им пересечь границу страны. Пока личность «помощника» неизвестна.

