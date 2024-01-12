11 иранцев задержали на границе России и Финляндии. Они говорят, что был «помощник»

Беженцы из Ирана хотели попасть в Финляндию через Россию. Их поймали на границе. Как сообщает Yle со ссылкой на погранслужбу
Одиннадцать мужчин пересекли границу в районе между населенными пунктами Нуйямаа и Йоутсено в Лаппенранте. Их арестовали в четверг,
По данным Пограничной службы, расследование инцидента началось с уведомления пограничного комиссара Выборгского района. По данным Yle, Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии продолжает расследование дела совместно с Пограничной службой РФ. По словам Ахтиайнена, накануне пограничные комиссары Финляндии и России провели совместное заседание.
В ноябре «Фонтанка» рассказывала о чатах, в которых иностранцы обсуждают, как попасть в Финляндию. Там тоже говорилось о «посреднике».
Ранее задержали еще четырех мужчин, которые пересекли границу. В связи с этим был усилен пограничный контроль. Напомним, накануне власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией до