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    11 иранцев задержали на границе России и Финляндии. Они говорят, что был «помощник»

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    Беженцы из Ирана хотели попасть в Финляндию через Россию. Их поймали на границе. Как сообщает Yle со ссылкой на погранслужбу 12 января, иранцам кто-то помог.

    Одиннадцать мужчин пересекли границу в районе между населенными пунктами Нуйямаа и Йоутсено в Лаппенранте. Их арестовали в четверг, 11 января. Задержанные — граждане Ирана. Они приехали одновременно и попросили убежища. По словам замкомандующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнена, иранцы рассказали о человеке, который помог им пересечь границу страны. Пока личность «помощника» неизвестна.

    По данным Пограничной службы, расследование инцидента началось с уведомления пограничного комиссара Выборгского района. По данным Yle, Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии продолжает расследование дела совместно с Пограничной службой РФ. По словам Ахтиайнена, накануне пограничные комиссары Финляндии и России провели совместное заседание.

    В ноябре «Фонтанка» рассказывала о чатах, в которых иностранцы обсуждают, как попасть в Финляндию. Там тоже говорилось о «посреднике».

    Ранее задержали еще четырех мужчин, которые пересекли границу. В связи с этим был усилен пограничный контроль. Напомним, накануне власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией до 11 февраля. Глава МВД страны заявила, что со стороны России сохраняется угроза «гибридного влияния».

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