Иностранцы порезали друг друга на Московском шоссе. Толпа их разнимала

Граждане двух бывших социалистических республик устроили драку на Московском шоссе вечером в среду. Тяжелые ранения получил
Сотрудникам полиции он рассказал, что напал на него знакомый, который после случившегося скрылся на «Мазде». По данным «Фонтанки», он также получил ранение и обратился за медицинской помощью. Правда, в отличие от оппонента, мужчина отделался малой кровью и госпитализация ему не потребовалась.
«Фонтанка.ру»
«Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение нападавшего —
Сама драка попала в объектив камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, дуэлянтов разнимала толпа очевидцев. По информации «Фонтанки», фигурант приехал в Петербург из Таджикистана.