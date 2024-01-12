Иностранцы порезали друг друга на Московском шоссе. Толпа их разнимала

Граждане двух бывших социалистических республик устроили драку на Московском шоссе вечером в среду. Тяжелые ранения получил 33-летний работник склада Wildberries из Азербайджана. Как стало известно «Фонтанке» 12 января , его госпитализировали в НИИ Джанелидзе после удара ножом в грудь.



Сотрудникам полиции он рассказал, что напал на него знакомый, который после случившегося скрылся на «Мазде». По данным «Фонтанки», он также получил ранение и обратился за медицинской помощью. Правда, в отличие от оппонента, мужчина отделался малой кровью и госпитализация ему не потребовалась.

