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    Иностранцы порезали друг друга на Московском шоссе. Толпа их разнимала

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    Граждане двух бывших социалистических республик устроили драку на Московском шоссе вечером в среду. Тяжелые ранения получил 33-летний работник склада Wildberries из Азербайджана. Как стало известно «Фонтанке» 12 января, его госпитализировали в НИИ Джанелидзе после удара ножом в грудь.

    Сотрудникам полиции он рассказал, что напал на него знакомый, который после случившегося скрылся на «Мазде». По данным «Фонтанки», он также получил ранение и обратился за медицинской помощью. Правда, в отличие от оппонента, мужчина отделался малой кровью и госпитализация ему не потребовалась.

    «Фонтанка.ру»

    «Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение нападавшего — 35-летнего ранее судимого — и задержали его в квартире одного из домов по набережной реки Фонтанки. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Сама драка попала в объектив камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, дуэлянтов разнимала толпа очевидцев. По информации «Фонтанки», фигурант приехал в Петербург из Таджикистана.

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    Гость12 Янв 2024 в 14:13
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