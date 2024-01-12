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    В Краснодаре питбуль напал на ребенка, за владельца взялся Бастрыкин

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    Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения питбуля на 4-летнего ребенка в Краснодаре. Об этом 12 января сообщает пресс-служба ведомства. Ход и результаты расследования будет контролировать центральный аппарат СК.

    93.RU

    Как сообщает портал 93.RU, все произошло в лифте одного из домов в микрорайоне Гидростроителей. Владелец в камуфляжной форме завел питбуля в кабину, где также ехали дети. В какой-то момент животное вырвалось и набросилось на 4-летнего мальчика. Питбуль вцепился ему в лицо. Жильцы утверждают, что данный пес агрессивен и уже не в первый раз нападает на людей и на более мелких собак.

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