В Колпино подросток изнасиловал двух плюшевых драконов из магазина

Подросток из Колпино лишил чести двух символов года в первую ночь года. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 января.



Экстравагантной выходкой юноша отметился в торговом центре «Меркурий», что на улице Пролетарской. В новогоднюю ночь он пробрался в магазин «Подружка» и совершил половой акт с двумя игрушечными драконами. Плюшевые жертвы молча стерпели надругательство, а вот сотрудник точки после просмотра видео с камер пришел в ужас и обратился в полицию.



Теперь подростку придется ответить за свой фетиш перед законом.

