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    В Колпино подросток изнасиловал двух плюшевых драконов из магазина

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    Подросток из Колпино лишил чести двух символов года в первую ночь года. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 января.

    Экстравагантной выходкой юноша отметился в торговом центре «Меркурий», что на улице Пролетарской. В новогоднюю ночь он пробрался в магазин «Подружка» и совершил половой акт с двумя игрушечными драконами. Плюшевые жертвы молча стерпели надругательство, а вот сотрудник точки после просмотра видео с камер пришел в ужас и обратился в полицию.

    Теперь подростку придется ответить за свой фетиш перед законом.

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    Хулиганство
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