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    Мизулина занялась скандальной предпринимательницей и блогером Улановой

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    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила о получении 191 обращения с жалобами на 29-летнего блогера Екатерину Уланову — владелицу интернет-магазина «Ulanova Бюро»: потерпевшие потеряли крупные суммы, вступив в клуб блогерши и надеются их вернуть.

    «Несмотря на то, что уголовное дело на личном контроле Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, блогер и ее супруг продолжают заниматься мошенническими действиями в соцсетях», — рассказала Мизулина.

    Дело в отношении Улановой по статье 159 УК РФ («Мошенничество») было возбуждено в конце 2023 года после массовых жалоб на то, что Уланова не высылает оплаченный товар.

    «Говорят, что пострадавших более 900 человек, сумма ущерба — сотни миллионов рублей», — пишет Мизулина.

    В своём телеграм-канале вечером 11 января она опубликовала несколько обращений от потерпевших и пообещала, что все материалы будут направлены в Следственный комитет.

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    Комментарии 17

    Гость12 Янв 2024 в 09:43
    Кто оплачивает Лигу?
    +1−0
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