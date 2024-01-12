Мизулина занялась скандальной предпринимательницей и блогером Улановой

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила о получении 191 обращения с жалобами на 29-летнего блогера Екатерину Уланову — владелицу интернет-магазина «Ulanova Бюро»: потерпевшие потеряли крупные суммы, вступив в клуб блогерши и надеются их вернуть.



«Несмотря на то, что уголовное дело на личном контроле Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, блогер и ее супруг продолжают заниматься мошенническими действиями в соцсетях», — рассказала Мизулина.



Дело в отношении Улановой по статье 159 УК РФ («Мошенничество») было возбуждено в конце 2023 года после массовых жалоб на то, что Уланова не высылает оплаченный товар.

