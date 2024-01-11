Умер один из главных создателей вакцины «Спутник V» Борис Народицкий

На 83-м году ушел из жизни один из разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» — замдиректора по научной работе Института вирусологии им. Ивановского Борис Народицкий. Об этом 11 января сообщил телеканал RTVI.

«Умер главный создатель вакцины «Спутник V», мой друг, профессор Борис Савельевич Народицкий», — рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Причина смерти не уточняется. Прощание состоится в субботу в 10:00 в ритуальном зале ЦКБ на Маршала Тимошенко в Москве, сообщил Альтштейн РБК.