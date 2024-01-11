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    Умер один из главных создателей вакцины «Спутник V» Борис Народицкий

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    На 83-м году ушел из жизни один из разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» — замдиректора по научной работе Института вирусологии им. Ивановского Борис Народицкий. Об этом 11 января сообщил телеканал RTVI.

    «Умер главный создатель вакцины «Спутник V», мой друг, профессор Борис Савельевич Народицкий», — рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

    Причина смерти не уточняется. Прощание состоится в субботу в 10:00 в ритуальном зале ЦКБ на Маршала Тимошенко в Москве, сообщил Альтштейн РБК.

    Борис Народицкий — один из создателей векторной платформы аденовируса человека, на базе которой в 2020 году была выпущена вакцина «Спутник V». В 2021 году за свой вклад в разработку и налаживание промышленного производства «Спутника» Борис Народицкий был удостоен ордена Почета. Тогда ученый напомнил, что в 2015 году центр Гамалеи зарегистрировал вакцину против Эболы, один из компонентов которой — аденовирусный вектор — был использован при разработке «Спутника V».

    За свою жизнь вирусолог написал более 200 научных трудов, получил свыше 20 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Помимо ордена Почета, Народицкий был награжден медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением».

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    Умер ученыйВирусологБорис НародицкийСпутник VКоронавирусВакцина
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