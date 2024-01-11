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    Котят африканского сервала не позволили продать на чёрном рынке. Они всё ещё боятся

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    Незаконный вывоз из России редких животных предотвратили Росприроднадзор и Федеральная таможенная служба, сообщает 11 января руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

    По её словам, 10 января ФТС передала в ведомство информацию о попытке вывоза котят африканского сервала, которых, видимо, хотели продать на чёрном рынке.

    «Документов на вывоз не было, мы сертификат для перемещения за границу не выдавали. Какая судьба бы их ждала — предсказать невозможно», — отмечает Светлана Радионова.

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    Специалисты осмотрели котят и выяснили, что они напуганы, у них выявлены небольшие признаки истощения, в целом состояние удовлетворительное. Им около двух месяцем — в этом возрасте они должны быть с мамой, учиться у неё навыкам выживания.

    Росприроднадзор обратился в Союз зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) и в специализированную организацию Парк львов «Земля Прайда». Они обеспечат юным сервалам временное содержание и уход, а затем их перевезут в Липецкий зоопарк. Там они останутся, пока им не найдём постоянный дом.

    Африканский сервал подпадает под действие Конвенции СИТЕС («Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения») — международного правительственного соглашения, подписанное в результате резолюции Международного союза охраны природы в 1973 году. Конвенция призвана гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию.

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