Автора блога «Есть только папа» проверит полиция, подписчики подозревают его в нехорошем

Полиция Краснодарского края проверит блогера из Анапы, владельца канала «Есть только папа». Об этом 10 января сообщили в региональном управлении МВД. Подписчики подозревают отца в нездоровой любви к 12-летней дочери.



«Выявленная информация зарегистрирована в ОМВД России по городу Анапе и принята к рассмотрению сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.



Видео канала «Есть только папа» становятся вирусными на YouTube. Подписчики признаются, что у них в жилах стынет кровь от этих роликов. С одной стороны, на кадрах показаны трепетные отношения отца и дочери-подростка, с другой — пользователям интернета кажется, что мужчина относится к своему ребенку как к взрослой женщине, а также не дает ей никакого выбора — диктует, что слушать, читать, сам водит в салон красоты и выбирает одежду.

