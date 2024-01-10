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    Автора блога «Есть только папа» проверит полиция, подписчики подозревают его в нехорошем

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    Полиция Краснодарского края проверит блогера из Анапы, владельца канала «Есть только папа». Об этом 10 января сообщили в региональном управлении МВД. Подписчики подозревают отца в нездоровой любви к 12-летней дочери.

    «Выявленная информация зарегистрирована в ОМВД России по городу Анапе и принята к рассмотрению сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

    Видео канала «Есть только папа» становятся вирусными на YouTube. Подписчики признаются, что у них в жилах стынет кровь от этих роликов. С одной стороны, на кадрах показаны трепетные отношения отца и дочери-подростка, с другой — пользователям интернета кажется, что мужчина относится к своему ребенку как к взрослой женщине, а также не дает ей никакого выбора — диктует, что слушать, читать, сам водит в салон красоты и выбирает одежду.

    Автор блога уже ответил на подозрения в педофилии: «Кто вам сказал о педофилии с моей стороны или вы сами об этом додумываете? Вы подумайте, у меня есть жена, у меня есть дочь, о какой педофилии идет речь? Блогеры, которые вам это привили? Так вы меньше верьте им. Все стереотипы, которые были даны вашими родителями вам, неправильны, если смотреть на мое воспитание моей Лизы», — написал он в телеграм-канале.

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