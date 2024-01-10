Ой, страшно! Панда Катюша напугала своих поклонников

Маленькая панда из Московского зоопарка, которой недавно дали имя Катюша, продолжает умилять поклонников своими забавами. В этот раз она попыталась «напугать» зрителя. Кадрами моносценки поделилась директор зоопарка Светлана Акулова 10 января. «Сейчас я вас всех напугаю», — подписала она ролик.
Светлана Акулова / Московский зоопарк
На записи видно, как Катюша, усевшись на бочок, неуклюже поднимает вверх передние лапки, после чего уверенно движется на камеру, а затем, продолжая наступление, делает несколько небольших прыжков.
Видео привело в восторг поклонников пандочки, которые следят за ней как из России, так и из других стран. Меньше чем за полчаса пост набрал почти 100 комментариев, вот некоторые из них:
- «Охотница»;
- «Ой, страшно»;
- «Зоопарк в надежных лапах»;
- «Медведь напал на оператора»;
- «Да это она пообниматься хочет, на ручки просится».
Панда Катюша появилась на свет в конце августа, такое в России произошло впервые. 24 декабря малышке панде исполнилось четыре месяца. Сейчас она активно учится ходить и показывает большие успехи.