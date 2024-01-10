    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, ю-з

    759мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.4eur98.98

    Ой, страшно! Панда Катюша напугала своих поклонников

    1988
    4 комментария

    Маленькая панда из Московского зоопарка, которой недавно дали имя Катюша, продолжает умилять поклонников своими забавами. В этот раз она попыталась «напугать» зрителя. Кадрами моносценки поделилась директор зоопарка Светлана Акулова 10 января. «Сейчас я вас всех напугаю», — подписала она ролик.

    Светлана Акулова / Московский зоопарк

    На записи видно, как Катюша, усевшись на бочок, неуклюже поднимает вверх передние лапки, после чего уверенно движется на камеру, а затем, продолжая наступление, делает несколько небольших прыжков.

    Видео привело в восторг поклонников пандочки, которые следят за ней как из России, так и из других стран. Меньше чем за полчаса пост набрал почти 100 комментариев, вот некоторые из них:

    • «Охотница»;
    • «Ой, страшно»;
    • «Зоопарк в надежных лапах»;
    • «Медведь напал на оператора»;
    • «Да это она пообниматься хочет, на ручки просится».

    Панда Катюша появилась на свет в конце августа, такое в России произошло впервые. 24 декабря малышке панде исполнилось четыре месяца. Сейчас она активно учится ходить и показывает большие успехи.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПандаМосковский зоопаркЖивотныеПрирода
    ЛАЙК11
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close