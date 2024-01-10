За поджог покрышек в Новом Девяткино задержан житель Петербурга с нечистой биографией

Серия поджогов в парадных, за которой видится украинский блогер Анатолий Шарий, приросла ещё одним подозреваемым. По версии полиции, в Новом Девяткино разжигал житель Петербурга, приехавший из Курска.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 10 января сотрудники регионального управления уголовного розыска совместно с оперативниками всеволожской полиции установили и задержали 37-летнего уроженца Курска. Он живёт в Центральном районе города и, уточняют в ведомстве, уже был судим.

Мужчине вменяют покушение на повреждение чужого имущества. Поздним вечером 6 января одиночка подложил три автомобильные покрышки на порог квартиры 62-летней пенсионерки на улице Славы в Новом Девяткино и поджег их. Квартиру спасла металлическая дверь, которую огонь не повредил.