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    За поджог покрышек в Новом Девяткино задержан житель Петербурга с нечистой биографией

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    Серия поджогов в парадных, за которой видится украинский блогер Анатолий Шарий, приросла ещё одним подозреваемым. По версии полиции, в Новом Девяткино разжигал житель Петербурга, приехавший из Курска.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 10 января сотрудники регионального управления уголовного розыска совместно с оперативниками всеволожской полиции установили и задержали 37-летнего уроженца Курска. Он живёт в Центральном районе города и, уточняют в ведомстве, уже был судим.

    Мужчине вменяют покушение на повреждение чужого имущества. Поздним вечером 6 января одиночка подложил три автомобильные покрышки на порог квартиры 62-летней пенсионерки на улице Славы в Новом Девяткино и поджег их. Квартиру спасла металлическая дверь, которую огонь не повредил.

    «Фонтанка» писала, что жженую резину поздно ночью 7 января обнаружили в девятиэтажном доме на улице Ленской в Красногвардейском районе. По подозрению в поджоге задержаны двое 17-летних второкурсников, которые выполняли заказ из телеграм-канала. Суд 9 января арестовал обоих.

    Аналогичным образом подработку получили трое молодых людей, которых задержали за поджог покрышек перед квартирой журналиста Трофима Татаренкова на набережной Фонтанки. Его сын участвовал в рекламе криптовалюты, которую не поделили украинский блогер Анатолий Шарий и петербургский консультант по криптовалюте Петр Лунев, известный как Одиссей.

    Пенсионерка из Нового Девяткино также угодила в орбиту Одиссея. Как пишет 47news, заявление в полицию написал её 27-летний сын, который живёт неподалёку. Он входит в близкий круг Лунева, в команде отвечает за благотворительность.

    Поджоги связывают с конфликтом петербургского телеграм-блогера Петра Лунева, который стал известен после создания мем-токена Grimace, и украинского блогера Анатолия Шария. Профильные телеграм-каналы сообщали, что они запускали «криптопирамиду». Сотрудничество закончилось финансовыми претензиями к Луневу, родные которого говорят о вымогательстве 8,2 млн долларов.

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