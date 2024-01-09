Полиция показала молодчиков, устроивших пожар у квартиры журналиста Татаренкова

Петербургская полиция 9 января показала видео с задержанными по подозрению в поджоге двери квартиры журналиста Трофима Татаренкова. Молодые люди на камеру рассказали о том, что выполняли задание за вознаграждение. Ранее судимые товарищи в содеянном раскаялись.



МВД России

Дверь в квартире на набережной Фонтанки подожгли в Рождество. Поджог стал восьмым в этой серии. Сам Татаренков считает, что в истории есть украинский след и что поджигатели «хотели жертв». О горящей двери в МЧС сообщил сосед журналиста. Около семи вечера он услышал, как в парадной что-то хлопнуло, после чего последовал звон стекла. Мужчина выглянул на лестничную площадку и увидел огонь.



Семья Татаренкова в это время была на даче в области, им тоже почти сразу позвонили соседи. Он изначально не исключал, что поджог может быть связан с его профессиональной деятельностью. С Луневым и Шарием лично не знаком, но кто такой последний, конечно, знает. Согласно второй версии, 22-летний сын Татаренкова участвовал в рекламе криптовалюты, которую не поделили блогер Анатолий Шарий и петербургский блогер Петр Лунев, известный как Одиссей. Другие жертвы поджогов тоже каким-либо образом были связаны с Луневым. Исполнителей заказа нанимали через телеграм, предлоги были разные — одним рассказывали о мести неверному мужу, других просили «вытравить» из квартиры наркодилеров.

