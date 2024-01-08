    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, с-з

    768мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.69eur99.19

    Поджог двери журналиста Татаренкова в центре Петербурга стал восьмым в серии. Всё дело в рекламе криптовалюты

    5595
    15 комментариев

    Ведущий радио Sputnik и один из авторов программы «Изолента» Трофим Татаренков рассказал подробности пожара у двери в его квартиру в Петербурге. 8 января в своем телеграм-канале он заявил, что «из истории торчат украинские уши». По данным «Фонтанки», поджог с его журналистской деятельностью никак не связан.

    Как пояснил Татаренков, неизвестные обложили дверь в квартиру покрышками, добавили досок и бросили бутылку с зажигательной смесью. По его словам, такую версию сейчас рассматривают следователи.

    «В квартире горел свет. Его было видно с улицы. Поджигатели рассчитывали на то, что внутри люди. Хотели жертв. Они заранее заблокировали магнитный замок входной двери наклейками, чтобы легче было "отжать". Всё готовилось загодя, это очевидно. По счастливой случайности дома никого не было», — рассказал Татаренков. Журналист заявил, что в целях безопасности переедет в другое место.

    Речь идет о поджоге двери в доме на набережной Фонтанки. Возгорание произошло вечером 7 января. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений и путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ).

    «Полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Источник «Фонтанки» сообщил, что поджог стал уже восьмым в серии и никак не связан именно с журналистской деятельностью Татаренкова. Всё дело в рекламе криптовалюты, как и в остальных эпизодах.

    Покрышки также использовали для поджога в подъезде девятиэтажки на улице Славы в Новом Девяткино и в доме на Ленской улице в Красногвардейском районе. По последнему эпизоду уже задержаны предполагаемые поджигатели — ими оказались 17-летние подростки, они попали на камеры видеонаблюдения.

    Все «пострадавшие» связаны с петербургским телеграм-блогером Петром Луневым, более известным как Одиссей. В прошлом он пытался запустить криптопирамиду совместно с украинским блогером Анатолием Шарием, однако в ноябре 2023 года между ними произошел конфликт. Сейчас Одиссей живет в Таиланде, но в Петербурге у него остаются родственники и знакомые, которые, по данным «Фонтанки» и 47news, стали жертвами мести Шария.

    Поджогами занимаются местные жители, нанятые с помощью анонимного телеграм-канала.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close