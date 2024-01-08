Поджог двери журналиста Татаренкова в центре Петербурга стал восьмым в серии. Всё дело в рекламе криптовалюты

Ведущий радио Sputnik и один из авторов программы «Изолента» Трофим Татаренков рассказал подробности пожара у двери в его квартиру в Петербурге. 8 января в своем телеграм-канале он заявил, что «из истории торчат украинские уши». По данным «Фонтанки», поджог с его журналистской деятельностью никак не связан.
Как пояснил Татаренков, неизвестные обложили дверь в квартиру покрышками, добавили досок и бросили бутылку с зажигательной смесью. По его словам, такую версию сейчас рассматривают следователи.
«В квартире горел свет. Его было видно с улицы. Поджигатели рассчитывали на то, что внутри люди. Хотели жертв. Они заранее заблокировали магнитный замок входной двери наклейками, чтобы легче было "отжать". Всё готовилось загодя, это очевидно. По счастливой случайности дома никого не было», — рассказал Татаренков. Журналист заявил, что в целях безопасности переедет в другое место.
Речь идет о поджоге двери в доме на набережной Фонтанки. Возгорание произошло вечером 7 января. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений и путем поджога (
«Полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Источник «Фонтанки» сообщил, что поджог стал уже восьмым в серии и никак не связан именно с журналистской деятельностью Татаренкова. Всё дело в рекламе криптовалюты, как и в остальных эпизодах.
Покрышки также использовали для поджога в подъезде девятиэтажки на улице Славы в Новом Девяткино и в доме на Ленской улице в Красногвардейском районе. По последнему эпизоду уже задержаны предполагаемые поджигатели — ими оказались