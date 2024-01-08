Поджог двери журналиста Татаренкова в центре Петербурга стал восьмым в серии. Всё дело в рекламе криптовалюты

Ведущий радио Sputnik и один из авторов программы «Изолента» Трофим Татаренков рассказал подробности пожара у двери в его квартиру в Петербурге. 8 января в своем телеграм-канале он заявил, что «из истории торчат украинские уши». По данным «Фонтанки», поджог с его журналистской деятельностью никак не связан.

Как пояснил Татаренков, неизвестные обложили дверь в квартиру покрышками, добавили досок и бросили бутылку с зажигательной смесью. По его словам, такую версию сейчас рассматривают следователи.