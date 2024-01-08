Предполагаемые поджигатели покрышек в подъезде Петербурга найдены — они попали на видео

Полицейские установили предполагаемых поджигателей покрышек у двери квартиры в Красногвардейском районе Петербурга. Ими оказались 17-летние подростки. Об этом заявили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 8 января.

Сообщение о возгорании в подъезде дома на Ленской улице поступило в полицию в ночь на 7 января. Правоохранители установили, что около полуночи неизвестные подожгли автомобильную покрышку перед дверью в квартиру и скрылись с места происшествия. Владелец квартиры — 62-летний слесарь — написал заявление. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ).