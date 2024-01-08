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    Предполагаемые поджигатели покрышек в подъезде Петербурга найдены — они попали на видео

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    Полицейские установили предполагаемых поджигателей покрышек у двери квартиры в Красногвардейском районе Петербурга. Ими оказались 17-летние подростки. Об этом заявили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 8 января.

    Сообщение о возгорании в подъезде дома на Ленской улице поступило в полицию в ночь на 7 января. Правоохранители установили, что около полуночи неизвестные подожгли автомобильную покрышку перед дверью в квартиру и скрылись с места происшествия. Владелец квартиры — 62-летний слесарь — написал заявление. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ).

    Сотрудники установили личности предполагаемых поджигателей. Ими оказались два 17-летних жителя Невского района Петербурга. На видео они несут шины к дому, а затем возвращаются обратно в машину уже без них.

    Подростков доставили в отдел полиции. Сейчас устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления.

    Накануне произошли еще два похожих эпизода с поджогом покрышек — в подъезде девятиэтажки на улице Славы в Новом Девяткино и в многоквартирном доме на Ленской улице в Красногвардейском районе.По данным «Фонтанки», все «пострадавшие» так или иначе связаны с петербургским телеграм-блогером Петром Луневым, более известным как Одиссей. В прошлом он пытался запустить криптопирамиду совместно с украинским блогером Анатолием Шарием, однако в ноябре 2023 года между ними произошел конфликт. Сейчас Одиссей живет в Таиланде, но в Петербурге у него остаются родственники и знакомые, которые, по данным «Фонтанки» и 47news, стали жертвами мести Шария.

    Поджогами занимаются местные жители, нанятые с помощью анонимного телеграм-канала.

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