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    Суд отправил в СИЗО одного из предполагаемых поджигателей покрышек в петербургском подъезде

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    Красногвардейский районный суд заключил под стражу до 7 марта несовершеннолетнего фигуранта уголовного дела о поджоге покрышек в подъезде Петербурга (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом 9 января сообщает пресс-служба судов города.

    По данным следствия, в ночь на 7 января молодой человек с товарищем подожгли шины у входной двери одной из квартир дома на Ленской улице. Пожар повредил дверь и дверную коробку, ущерб составил не менее 150 тысяч рублей.

    Как сказано в ходатайстве, фигурант «выполнял наиболее активную роль — притащил шины, уложил их, облил все горючей жидкостью и поджег. За участие в преступлении получил от неустановленных заказчиков свою преступную долю». А второй снимал все на камеру. Обоих задержали 8 января. Полиция показывала, как 17-летние подростки убегали из того самого подъезда.

    Владелец квартиры — 62-летний слесарь — написал заявление. Было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

    Покрышки также использовали для поджога в подъезде девятиэтажки на улице Славы в Новом Девяткино. А вечером 7 января произошло возгорание в доме на набережной Фонтанки, у двери в квартиру, где живет ведущий радио Sputnik и один из авторов программы «Изолента» Трофим Татаренков. Он заявил, что «из истории торчат украинские уши». Поджог стал восьмым в этой серии. Тех, кто мог устроить пожар у квартиры журналиста, тоже задержали. Молодые люди на камеру рассказали о том, что выполняли задание за вознаграждение. Ранее судимые товарищи в содеянном раскаялись.

    Все «пострадавшие» связаны с петербургским телеграм-блогером Петром Луневым, более известным как Одиссей. В прошлом он пытался запустить криптопирамиду совместно с украинским блогером Анатолием Шарием, однако в ноябре 2023 года между ними произошел конфликт. Сейчас Одиссей живет в Таиланде, но в Петербурге у него остаются родственники и знакомые, которые, по данным «Фонтанки» и 47news, стали жертвами мести Шария.

    Поджогами занимаются местные жители, нанятые с помощью анонимного телеграм-канала.

    Семья Татаренкова во время происшествия была на даче в области, им тоже почти сразу позвонили соседи. Он изначально не исключал, что поджог может быть связан с его профессиональной деятельностью. С Луневым и Шарием лично не знаком, но кто такой последний, конечно, знает. Согласно второй версии, 22-летний сын Татаренкова участвовал в рекламе криптовалюты, которую не поделили Шарий и Лунев.

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