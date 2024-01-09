Суд отправил в СИЗО одного из предполагаемых поджигателей покрышек в петербургском подъезде

Красногвардейский районный суд заключил под стражу до 7 марта несовершеннолетнего фигуранта уголовного дела о поджоге покрышек в подъезде Петербурга (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом 9 января сообщает пресс-служба судов города.



По данным следствия, в ночь на 7 января молодой человек с товарищем подожгли шины у входной двери одной из квартир дома на Ленской улице. Пожар повредил дверь и дверную коробку, ущерб составил не менее 150 тысяч рублей.

Как сказано в ходатайстве, фигурант «выполнял наиболее активную роль — притащил шины, уложил их, облил все горючей жидкостью и поджег. За участие в преступлении получил от неустановленных заказчиков свою преступную долю». А второй снимал все на камеру. Обоих задержали 8 января. Полиция показывала, как 17-летние подростки убегали из того самого подъезда.