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    Видео ДТП на Васильевском: BMW сбивает курьера на электровелосипеде

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    Серьёзное ДТП, редкое для зимнего сезона, зафиксировала камера видеонаблюдения на Васильевском острове. Пострадавший был в больнице недолго, сообщает 10 января петербургская полиция.

    ДТП произошло 9 января около 22 часов на пересечении 12-й линии и Большого проспекта. По предварительной версии, 42-летний мужчина на BMW в зоне пешеходного перехода сбил 21-летнего курьера службы доставки, ехавшего на электровелосипеде. Судя по видео, пострадавший и его транспортное средство отлетели на несколько метров.

    Кадр из видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    Кадр из видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    «В результате ДТП курьер получил травмы, был госпитализирован, а после оказания медицинской помощи отпущен в удовлетворительном состоянии», — отмечается в сообщении.

    Полиция проводит проверку.

    Кадр из видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    Кадр из видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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