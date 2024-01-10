Видео ДТП на Васильевском: BMW сбивает курьера на электровелосипеде

Серьёзное ДТП, редкое для зимнего сезона, зафиксировала камера видеонаблюдения на Васильевском острове. Пострадавший был в больнице недолго, сообщает 10 января петербургская полиция.
ДТП произошло 9 января около 22 часов на пересечении 12-й линии и Большого проспекта. По предварительной версии, 42-летний мужчина на BMW в зоне пешеходного перехода сбил 21-летнего курьера службы доставки, ехавшего на электровелосипеде. Судя по видео, пострадавший и его транспортное средство отлетели на несколько метров.
«В результате ДТП курьер получил травмы, был госпитализирован, а после оказания медицинской помощи отпущен в удовлетворительном состоянии», — отмечается в сообщении.
Полиция проводит проверку.