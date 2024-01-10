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    Петербуржцы пожаловались на управляющую компанию за работу в морозы — и ее наказали

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    Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку работы управляющей компании ООО «Пулковская усадьба» и пришла к выводу, что организация не обеспечила надлежащую работу аварийно-диспетчерской службы в многоквартирном доме № 44 по улице Костюшко. Об этом 10 января сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

    По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении УК дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2-й статьи 14.1.3 КоАП РФ — «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

    Управляющей компании назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

    На городском портале «Наш Петербург» с 6 января висит сообщение о низкой температуре в отапливаемом помещении. Заявка все еще находится в стадии рассмотрения. В конце декабря жильцы жаловались на отключение холодной и горячей воды. 4 января в этом доме вспыхнул пожар в однокомнатной квартире, в результате один мужчина погиб, второй пострадал.

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    УКПулковская усадьбаПрокуратураПетербург
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