Петербуржцы пожаловались на управляющую компанию за работу в морозы — и ее наказали

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку работы управляющей компании ООО «Пулковская усадьба» и пришла к выводу, что организация не обеспечила надлежащую работу аварийно-диспетчерской службы в многоквартирном доме № 44 по улице Костюшко. Об этом 10 января сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении УК дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2-й статьи 14.1.3 КоАП РФ — «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».