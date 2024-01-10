Тело шестиклассницы найдено под окнами высотки на севере Петербурга

Учащаяся шестого класса погибла в Выборгском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 января. Тело девочки накануне нашли прохожие.



Во вторник в шестом часу вечера в полицию позвонил мужчина. Он сообщил о погибшей девушке во дворе дома №6 по Актерскому проезду. Приехавший оперативник обнаружил труп 12-летней школьницы. На 24-м этаже дома нашлись ее куртка и рюкзак.



Было установлено, что девочка росла в полной и благополучной семье, в школе конфликтов не имела. Перед смертью шестиклассница не оставила записки. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

