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    Тело шестиклассницы найдено под окнами высотки на севере Петербурга

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    Учащаяся шестого класса погибла в Выборгском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 января. Тело девочки накануне нашли прохожие.

    Во вторник в шестом часу вечера в полицию позвонил мужчина. Он сообщил о погибшей девушке во дворе дома №6 по Актерскому проезду. Приехавший оперативник обнаружил труп 12-летней школьницы. На 24-м этаже дома нашлись ее куртка и рюкзак.

    Было установлено, что девочка росла в полной и благополучной семье, в школе конфликтов не имела. Перед смертью шестиклассница не оставила записки. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

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