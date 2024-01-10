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    Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам

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    Сбербанк объявил о повышении с 10 января ставок по базовым программам ипотечного кредитования на 1,1 процентного пункта (п.п.).

    Минимальные ставки на покупку готового и строящегося жилья, строительство жилого дома составят 16,7%, на приобретение загородной недвижимости — 17%, гаража — 17,2%, коммерческой недвижимости — 18,2%. Ставки по программам с государственной поддержкой не меняются.

    Решение принято в связи с тем, что 15 декабря 2023 года Банк России повысил ключевую ставку на 1,0 п. п. — с 15% до 16%.

    Последний раз Сбербанк менял ставки по ипотеке в ноябре (рост на 1,4 п.п. — до 15,6% годовых) — также повышения ставки ЦБ.

    Напомним также, что в конце декабря правительство ужесточило условия выдачи льготной ипотеки, повысив первоначальный взнос по ней с 20% до 30%. После этого Сбербанк направил застройщикам письмо, в котором заявил, что с 11 января 2024 года будет выдавать займы по льготным госпрограммам, только если строители будут платить соответствующие «субсидии». Затем выдачу льготной ипотеки ограничил и ВТБ. Подробнее о противостоянии строителей и банкиров читайте на «Фонтанке».

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