Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам

Сбербанк объявил о повышении с 10 января ставок по базовым программам ипотечного кредитования на 1,1 процентного пункта (п.п.).

Минимальные ставки на покупку готового и строящегося жилья, строительство жилого дома составят 16,7%, на приобретение загородной недвижимости — 17%, гаража — 17,2%, коммерческой недвижимости — 18,2%. Ставки по программам с государственной поддержкой не меняются.



Решение принято в связи с тем, что 15 декабря 2023 года Банк России повысил ключевую ставку на 1,0 п. п. — с 15% до 16%.

Последний раз Сбербанк менял ставки по ипотеке в ноябре (рост на 1,4 п.п. — до 15,6% годовых) — также повышения ставки ЦБ.