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    ВТБ вслед за Сбером заявил об ограничении выдачи льготной ипотеки

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    Банк ВТБ тоже ограничивает выдачу льготной ипотеки. С 12 января его клиенты, желающие приобрести жилье в ипотеку с господдержкой, смогут сделать это только у застройщиков-партнеров. Первым об этом сообщило издание РБК.

    «В связи с ужесточением требований правительства к льготной ипотеке ВТБ меняет условия выдачи кредитов с господдержкой. С 12 января клиенты смогут получить средства на покупку объектов только у аккредитованных банком застройщиков», — подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе банка.

    Там отметили, что новые условия распространяются на покупку квартир по всем льготным программам, но не затрагивают индивидуальное жилищное строительство. Узнать, аккредитован ли застройщик банком, клиенты могут в самой строительной компании или у ипотечного менеджера ВТБ.

    «Если застройщик не подходит под новые требования банка, заёмщик сможет оформить кредит по базовым программам. Клиентам, которые выйдут на сделку до 12 января, финансирование доступно на прежних условиях», — подчеркнули в ВТБ.

    В банке добавили, что при этом ВТБ решил не менять ценовые параметры по собственным ипотечным продуктам, несмотря на рост ключевой ставки.

    В конце декабря правительство ужесточило условия выдачи льготной ипотеки, повысив первоначальный взнос по ней с 20% до 30%. После этого Сбербанк направил застройщикам письмо, в котором заявил, что с 11 января 2024 года будет выдавать займы по льготным госпрограммам, только если строители будут платить соответствующие «субсидии». Связанные с этим издержки бизнеса могут отразиться на стоимости квартир. Как писала «Фонтанка», деньги на этом могут потерять и покупатели, и банки, и строители, и даже чиновники, которые недосчитаются налогов.

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