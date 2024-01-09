ВТБ вслед за Сбером заявил об ограничении выдачи льготной ипотеки

Банк ВТБ тоже ограничивает выдачу льготной ипотеки. С 12 января его клиенты, желающие приобрести жилье в ипотеку с господдержкой, смогут сделать это только у застройщиков-партнеров. Первым об этом сообщило издание РБК.



«В связи с ужесточением требований правительства к льготной ипотеке ВТБ меняет условия выдачи кредитов с господдержкой. С 12 января клиенты смогут получить средства на покупку объектов только у аккредитованных банком застройщиков», — подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе банка.



Там отметили, что новые условия распространяются на покупку квартир по всем льготным программам, но не затрагивают индивидуальное жилищное строительство. Узнать, аккредитован ли застройщик банком, клиенты могут в самой строительной компании или у ипотечного менеджера ВТБ.

