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    Врач составила список продуктов, которые напрочь убивают сексуальное желание

    Некоторые из них вас удивят

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    Если самое веселое занятие перед сном — почитать книжку, подумайте: может, слишком много пива или кофе?
    Если самое веселое занятие перед сном — почитать книжку, подумайте: может, слишком много пива или кофе?Фото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    Все знают про продукты-афродизиаки. Они содержат определенные соединения, которые стимулируют сексуальные функции, влияют на гормональный фон и повышают половое влечение, усиливают возбуждение и ощущения от близости, рассказывает «Доктор Питер».

    Но есть и такие продукты, которые негативно влияют на либидо у мужчин и женщин и действуют как антиафродизиаки, рассказала Александра Филёва, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

    Триптофан и соя

    У мужчин за половое влечение отвечает гормон тестостерон, а у женщин — тестостерон, пролактин и эстроген. Соответственно, продукты, которые снижают выработку тестостерона, негативно влияют на либидо как у женщин, так и у мужчин.

    — С эстрогенами дело обстоит иначе: фитоэстрогены способствуют повышению сексуальной активности у женщин, а у мужчин, наоборот, половое влечение при их употреблении снижается, — объясняет врач. — К числу антиафродизиаков — продуктов, уменьшающих либидо, относятся все блюда с высоким содержанием жира, сахара, соли и триптофана.

    Триптофан — аминокислота, которая помогает улучшить настроение и нормализовать сон.

    — Натуральные источники этого вещества — яйца, молоко, сыр, творог, индейка, финики, кедровые орехи, арахис. Триптофан способствует естественному и здоровому сну. Однако обратная сторона медали — такое действие триптофана никак не совместимо с сексуальной активностью, — говорит врач.

    Еще один продукт, который может повлиять на либидо как у мужчин, так и у женщин, — соя и все приготовленные из нее блюда: тофу, соевое мясо, выпечка и полуфабрикаты. Дело в том, что соя содержит и триптофан, и фитоэстрогены, поэтому злоупотреблять ей не стоит представителям обоих полов.

    Фасоль и квас

    К дефициту тестостерона и, как следствие, снижению полового влечения у мужчин может привести употребление продуктов, богатых фитоэстрогенами. К ним относятся злаковые, бобовые (фасоль, горох, чечевица), а также выпечка, квас, пиво и другие блюда, в которых достаточно много дрожжей.

    — Кроме того, повлиять на либидо может дефицит свежих фруктов и овощей в рационе — все они содержат клетчатку, которая помогает вывести эстрогены из организма. Соответственно, нехватка клетчатки приводит к накоплению этого гормона, — рассказывает специалист.

    Шоколад и фастфуд

    Также для поддержания сексуальной активности мужчинам и женщинам стоит отказаться от таких антиафродизиаков, как белый хлеб, сладкие безалкогольные напитки, конфеты и батончики из молочного шоколада, соленья, консервы и копченые продукты, фастфуд (картошка фри, гамбургеры, хот-доги, шаурма, буррито, кебабы) и, безусловно, алкоголь.

    — 120 граммов этанола, примерно пять банок пива, снижают тестостерон почти на 25%, — объясняет врач.

    Кофе и мята

    Ученые доказали, что уровень тестостерона может снизиться при регулярном употреблении кофе, солодки и мяты. В небольших количествах мята действительно полезна для здоровья: она улучшает пищеварение, нормализует настроение и сон, освежает дыхание и снижает артериальное давление. Однако регулярное употребление мяты может стать причиной ослабления эрекции у мужчин и замедления активности сперматозоидов.

    — Также известно, что на половое влечение негативно влияют тоники, содержащие хинин. Это вещество придает напиткам характерный горьковатый привкус, но при этом оно снижает уровень тестостерона в крови, — подчеркивает специалист.

    И еще — бисфенол

    Есть и еще один антиафродизиак — это не продукт, а материал, из которого изготавливают пищевые контейнеры и бутылки. Речь идет о бисфеноле A (BPA) — химическом веществе, которое добавляют в пластик, чтобы изделия из него не разбивались при падении или ударе.

    — Исследователи провели несколько экспериментов и обнаружили взаимосвязь между длительным воздействием BPA на организм и мужским бесплодием. Так, было доказано, что BPA способствует снижению уровня тестостерона и ухудшению качества спермы. При этом уровень эстрогенов в крови у мужчин, наоборот, повышается, — рассказывает врач.

    В совокупности все эти факторы могут привести не только к ослаблению полового влечения, но и к неспособности зачать ребенка.

    — Вредно длительное воздействие бисфенола и для женщин. По данным исследований, это химическое вещество существенно ухудшает качество яйцеклеток, а именно: их способность к оплодотворению, — резюмирует Александра Филёва.

    Если самое веселое занятие перед сном — почитать книжку, подумайте: может, слишком много пива или кофе?
    Если самое веселое занятие перед сном — почитать книжку, подумайте: может, слишком много пива или кофе?Фото: Дарья Селенская / Городские порталы

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