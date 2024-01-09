«Как Господь управит». Красовский намекнул на возвращение в эфир RT после скандала

Журналист Антон Красовский 9 января показался перед подписчиками во всей красе и заявил, что окончательно поправился после болезни. Телеведущий на фоне икон обратился к зрителям и намекнул на скорое возвращение в эфир телеканала RT.
«Очень надеюсь, что в этом году, довольно скоро, вернутся и «Антонимы». Но это как вот Господь управит. До встречи», — сказал Красовский.
Осенью 2022 года Антон Красовский в «Антонимах» беседовал с писателем Сергеем Лукьяненко. Тот коснулся своих детских воспоминаний об Украине, о ребятах, которые считали, что страна «оккупирована москалями». Красовский на это ответил, что «топить таких надо было в Тысине, прям вот там, где «пливе кача». Эти слова вызвали большой резонанс, на фоне скандала канал RT приостановил сотрудничество с журналистом, а самому Красовскому пришлось публично принести извинения.