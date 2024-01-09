«Как Господь управит». Красовский намекнул на возвращение в эфир RT после скандала

Журналист Антон Красовский 9 января показался перед подписчиками во всей красе и заявил, что окончательно поправился после болезни. Телеведущий на фоне икон обратился к зрителям и намекнул на скорое возвращение в эфир телеканала RT.



«Очень надеюсь, что в этом году, довольно скоро, вернутся и «Антонимы». Но это как вот Господь управит. До встречи», — сказал Красовский.

